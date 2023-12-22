من المقرر افتتاح مركز تسوق Publix الجديد في مدينة بنما

يمكن لسكان مدينة بنما أن يتطلعوا إلى افتتاح مركز تسوق Publix جديد في الأشهر المقبلة. في حين لم يتم تأكيد التاريخ الدقيق بعد، أشارت Publix إلى أنهم يتوقعون فتح أبوابهم في وقت ما في أواخر يناير أو خلال الربع الأول من عام 2024.

شاركت مدينة بنما سيتي مؤخرًا أن شركة Publix تقدمت بطلب للحصول على ترخيص للعمل في المنطقة، مما يوفر نظرة ثاقبة على الجدول الزمني لافتتاح المركز. مع وصول Publix، تستعد الشركات المجاورة أيضًا للتطوير. تم تقديم طلبات أوامر التطوير من قبل ماكدونالدز، وCircle K، وPublix Liquors، وGreat Clips، مما يشير إلى أن هذه المؤسسات ستنضم قريبًا إلى مركز التسوق.

تم تسمية الساحة الجديدة باسم بنما سيتي سنتر، ولن تتميز فقط بـ Publix كمتجر رئيسي لها ولكنها ستكون أيضًا موطنًا لمجموعة من الشركات الأخرى، مما يوفر للمقيمين تجربة تسوق مريحة وشاملة. ومع مجموعة متنوعة من تجار التجزئة والخدمات وخيارات تناول الطعام، يهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا محليًا للمجتمع.

بالإضافة إلى الأخبار المثيرة للافتتاح الوشيك لمركز التسوق، تم مؤخرًا تفعيل إشارة مرور جديدة عند تقاطع الطريق السريع 231 ومعبر ليندسي الجديد. سيساعد هذا التحسن في حركة المرور على إدارة الزيادة المتوقعة في عدد المركبات بمجرد تشغيل المركز بكامل طاقته.

وبينما تنتظر المدينة بفارغ الصبر وصول مركز تسوق Publix الجديد والشركات المصاحبة له، يمكن للمقيمين أن يتطلعوا إلى الراحة والتنوع الذي سيجلبه هذا التطوير إلى مجتمع مدينة بنما.