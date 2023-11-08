يعمل التحديث الجديد لمتجر Google Play على تحسين إدارة التطبيقات وأمانها

أصدر متجر Google Play آخر تحديث له، ويقدم للمستخدمين مجموعة من تغييرات التصميم والتحسينات الوظيفية. من بين هذه التحديثات ميزة متوقعة للغاية تتيح للمستخدمين إلغاء تثبيت التطبيقات عن بعد من جميع أجهزتهم المتصلة بنظام Android. تهدف هذه الإضافة الجديدة إلى توفير تجربة إدارة تطبيقات سلسة وفعالة للمستخدمين عبر أجهزة متعددة.

لقد ترددت شائعات سابقًا وتم تأكيدها الآن، حيث تعد القدرة على إلغاء تثبيت التطبيقات من الأجهزة المتزامنة على Google Play بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. سواء كان ذلك على هاتفك أو جهازك اللوحي أو Android TV أو Google TV أو المركبات التي تدعم Android Auto أو Wear OS أو أجهزة Chrome OS، يمكنك الآن إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها من جميع هذه الأجهزة باستخدام علامة التبويب "إدارة" في قسم "التطبيقات والألعاب". " قسم.

في حين أن التفاصيل الدقيقة لتوفر هذه الميزة لم يتم الكشف عنها بشكل كامل بعد، إلا أنه يمكن للمستخدمين توقع تحسن كبير في إدارة التطبيقات عبر فئات الأجهزة المختلفة. في الوقت الحالي، لا يمكن للمستخدمين سوى تثبيت التطبيقات عن بعد بين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والساعات الذكية وأجهزة Chromecast، ويفتقرون إلى القدرة على إلغاء تثبيتها. مما لا شك فيه أن هذه الإضافة التي طال انتظارها ستسهل على المستخدمين الحفاظ على أجهزتهم منظمة وخالية من التطبيقات غير الضرورية.

بالإضافة إلى تبسيط إدارة التطبيقات، يقدم هذا التحديث تصميمًا محدثًا لبطاقات معلومات Google Play Protect، بهدف تعزيز وعي المستخدم بالمخاطر الأمنية المحتملة. من خلال تحسين رؤية المعلومات الأمنية المهمة وإمكانية الوصول إليها، يعمل متجر Google Play على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراتهم للتطبيقات وحماية أجهزتهم المتصلة بشكل أكثر فعالية.

علاوة على ذلك، تضمن المطالبة بتمكين الإشعارات عند التسجيل المسبق لأحد التطبيقات بقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالإشعارات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التطبيق الخاصة بهم. تضمن هذه الإضافة الصغيرة والقيمة عدم تفويت المستخدمين لأي تحديثات أو إعلانات مهمة.

للاستمتاع بهذه الميزات الأحدث، يمكن للمستخدمين التحقق من التحديث على أجهزتهم من خلال فتح متجر Google Play، والنقر على صورة ملفهم الشخصي، والوصول إلى الإعدادات > حول > إصدار متجر Play > تحديث متجر Play. إذا كان التحديث متاحًا، فسيتم تنزيله وتثبيته تلقائيًا. ومع ذلك، إذا لم يكن التحديث متاحًا بعد لجهاز معين، فيمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أن Google تعمل بجد على نشره لضمان تغطية واسعة النطاق.

يُحدث التحديث الجديد لمتجر Google Play ثورة حقيقية في إدارة التطبيقات ويعزز الأمان العام للأجهزة المتصلة بنظام Android. بفضل مجموعة الميزات الشاملة، يمكّن هذا التحديث المستخدمين من التحكم بشكل أكبر في النظام البيئي لتطبيقاتهم، مما يجعل تجاربهم الرقمية أكثر متعة وأمانًا من أي وقت مضى.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني إلغاء تثبيت التطبيقات من جميع أجهزتي التي تعمل بنظام Android باستخدام التحديث الجديد لمتجر Google Play؟

نعم، مع التحديث الأخير، يتيح لك متجر Google Play الآن إلغاء تثبيت التطبيقات عن بعد من جميع أجهزة Android التي تمت مزامنتها، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وAndroid TV وGoogle TV والمركبات التي تدعم Android Auto وأجهزة Wear OS وأجهزة Chrome OS.

2. كيف يمكنني التحقق من توفر التحديث لجهازي؟

للتحقق من التحديث، اتبع الخطوات التالية:

– افتح متجر جوجل بلاي.

– اضغط على صورة ملفك الشخصي.

– انتقل إلى الإعدادات > حول > إصدار متجر Play > تحديث متجر Play.

إذا كان التحديث متاحًا، فسيتم تنزيله وتثبيته تلقائيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسترى رسالة تفيد بأن متجر Play محدث بالفعل.

3. ما هي التحسينات الأخرى التي يجلبها التحديث الجديد؟

وبالإضافة إلى ميزة إلغاء التثبيت عن بعد، يتضمن التحديث الجديد أيضًا تصميمًا محدثًا لبطاقات معلومات Google Play Protect. كما يقدم أيضًا مطالبة لتذكير المستخدمين بتمكين الإشعارات عند التسجيل المسبق لأحد التطبيقات، مما يضمن حصولهم على التحديثات والإعلانات في الوقت المناسب. تعمل هذه التحسينات على تعزيز وعي المستخدم بالمخاطر الأمنية وتجربة التطبيق بشكل عام.