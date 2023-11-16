النوم مثل الطيور: لمحة عن عادات النوم عند الديناصورات

منذ حوالي 71 مليون سنة، استقر ديناصور ذوات الأقدام صغير في سباته الأخير، تاركًا وراءه حفرية رائعة تلقي الضوء على عادات النوم القديمة. تنتمي الحفرية التي تم اكتشافها مؤخرًا في صحراء جوبي بمنغوليا إلى نوع غير معروف سابقًا يسمى Jaculinykus yaruui، والذي يتشابه مع الطيور الحديثة.

على عكس التصور الشائع للديناصورات كمخلوقات عملاقة ومخيفة تجوب الأرض، ينتمي Jaculinykus yaruui إلى مجموعة من الثيروبودات الصغيرة تسمى Alvarezsauridae. وتميزت هذه الديناصورات بأذرع طويلة وأيادي ذات ثلاثة أصابع، وهي مثالية للإمساك بالأشياء. بينما كان يُعتقد سابقًا أن ألفاريزصوريداي كانت تمثل أقدم الطيور غير القادرة على الطيران، إلا أنها تصنف الآن على أنها ذوات أرجل غير طيرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطيور.

تُظهِر أحفورة Jaculinykus yaruui وضعية فريدة أثناء النوم، تشبه وضعية الطيور الحديثة. رقبته وذيله مقوستان، وأطرافه الخلفية مطوية تحت حوضه. يشبه وضع النوم النمطي الشبيه بالطيور ذلك الذي يظهر في troodontids مثل Mei Long وSinornithoides youngi.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن وضعية النوم ربما كانت سمة مشتركة أخرى بين الديناصورات والطيور. تتجعد الطيور الحديثة أثناء النوم للحفاظ على الحرارة، وبالنظر إلى أن الثيروبودات ذات الريش كانت من ذوات الدم الحار، فمن المعقول أن جاكولينيكوس ياروي اتخذ وضعية مماثلة للتدفئة أيضًا.

يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات التقليدية حول سلوك الديناصورات ويقدم دليلاً قاطعًا على عادات النوم الشبيهة بالطيور قبل وقت طويل من تطور الطيور. إنه يضيف إلى فهمنا للتشريح الشامل لـ Alvarezsauridae ويسلط الضوء على العلاقة التطورية المعقدة بين الديناصورات ذوات الأقدام والطيور.

وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة PLoS ONE، على أهمية الاكتشافات الحفرية في كشف أسرار الحياة في عصور ما قبل التاريخ. ومن خلال دراسة السمات والسلوكيات الفريدة للأنواع القديمة، يواصل العلماء رسم صورة أكثر تفصيلاً لماضي الأرض البعيد.

الأسئلة الشائعة

س: ما سبب أهمية وضعية نوم Jaculinykus yaruui؟

يوفر وضع نوم Jaculinykus yaruui دليلاً على سلوكيات شبيهة بالطيور بين الديناصورات ذوات الأقدام غير الطيور. ويشير ذلك إلى أن وضعية الانحناء أثناء النوم ربما كانت سمة مشتركة بين الديناصورات والطيور الحديثة.

س: ما أهمية عائلة Alvarezsauridae؟

تضم عائلة Alvarezsauridae ديناصورات ثيروبودية صغيرة كان يُعتقد سابقًا أنها أقدم الطيور غير القادرة على الطيران. ومع ذلك، فقد تم تصنيفها الآن على أنها ذوات الأقدام غير طيرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطيور، مما يوفر رؤى قيمة حول العلاقة التطورية بين الديناصورات والطيور.

س: كيف ساعدت وضعية نوم الديناصورات على الدفء؟

تتجعد الطيور الحديثة أثناء النوم للحفاظ على الحرارة. نظرًا لأن Jaculinykus yaruui وغيره من الثيروبودات ذات الريش كانوا على الأرجح من ذوات الدم الحار، فإن اتخاذ وضعية مماثلة أثناء النوم ربما ساعدهم على تنظيم درجة حرارة أجسامهم.