فأس أسطوري جديد ذو يدين قادم إلى World of Warcraft Dragonflight في التحديث 10.2

أكدت شركة Blizzard Entertainment تقديم سلاح أسطوري جديد في التحديث القادم Patch 10.2 للعبة World of Warcraft Dragonflight. تكشف أحدث التفاصيل أن هذا السلاح الأسطوري سيكون عبارة عن فأس ذات يدين، وهو مفتوح لجميع الشخصيات التي يمكنها التسلح بمثل هذه الأسلحة، بغض النظر عن فئتها. يعد هذا خروجًا عن أول سلاح أسطوري لـ Dragonflight، Nasz'uro، الإرث غير المقيد، والذي كان له قيود خاصة بفئته. سيكون الفأس الأسطوري الجديد هو الأول من نوعه منذ توسعة Wrath of the Lich King في عام 2009.

ذكر تايلور ساندرز، مصمم لقاءات WoW، في إحدى المقابلات أنهم أخذوا تعليقات اللاعبين في الاعتبار ويعملون على ضمان أن الحصول على العناصر النادرة والإسقاطات ليس أمرًا محبطًا. إنهم يريدون أن تشعر هذه العناصر بالإثارة والإثارة عند الحصول عليها. الهدف هو معالجة مخاوف اللاعبين الذين يشعرون أن بعض المواصفات والفئات تتمتع بميزة بسبب عناصر نادرة محددة. من خلال تقديم سلاح أسطوري يمكن الوصول إليه لفئات متعددة مثل Paladins وDeath Knights وWarriors، يأمل المطورون في تخفيف الضغط الذي يشعر به اللاعبون عندما يتفوق أداء فئتهم على فئة أخرى ذات معدات أفضل.

وعلى عكس التوقعات، فإن السلاح الأسطوري في التحديث 10.2 لن يركز على الكاهن، كما توقع العديد من اللاعبين. وبدلاً من ذلك، سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بقصة Fyrakk وشخصيته، مما يوفر أهمية لسرد Guardians of the Dream. من المحتمل جدًا أن يكون الفأس الأسطوري ذو اليدين عبارة عن غارة من Fyrakk، الذي سيكون بمثابة الزعيم الأخير في الغارة القادمة المسماة Amirdrassil.

مع إطلاق التصحيح 10.2 في وقت لاحق من هذا العام، يمكن للاعبين التطلع إلى التقدم والعمل نحو هذا الفأس الأسطوري المرتقب. إنه يدل على التزام Blizzard بتعزيز تجربة World of Warcraft، مما يجعلها أكثر توازنًا ومكافأة ليستمتع بها جميع اللاعبين.

