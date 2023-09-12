المذنب المكتشف حديثا نيشيمورا يقوم بالتحليق بالقرب من الأرض

من المقرر أن يقوم المذنب المكتشف حديثًا والمسمى نيشيمورا (C/2023 P1) بأقرب رحلة طيران له حول الأرض، ويمر على مسافة حوالي 125 مليون كيلومتر. تم رصد المذنب لأول مرة من قبل عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا في 12 أغسطس باستخدام تلسكوبه في مدينة كاكيجاوا باليابان. على عكس بعض المذنبات السابقة، كان المذنب نيشيمورا مرئيا في سماء ما قبل الفجر وليس في الليل، مما يجعله رصدا في الصباح الباكر.

على الرغم من صعوبة اكتشافه في البداية، إلا أن بعض الأشخاص الذين استيقظوا مبكرًا تمكنوا من التقاط صور للمذنب نيشيمورا باستخدام التلسكوبات. ويقدر سطوع المذنب بنحو 4.0 على مقياس القدر، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية. ومع ذلك، نظرًا لقربه من الشمس، يصعب رصد المذنب، خاصة من خطوط العرض المنخفضة مثل كندا.

ومع تقدم الأيام، سيتحول المذنب نيشيمورا من كونه مرئيا في الصباح الباكر إلى وقت مبكر من المساء. وسيظهر منخفضا في الأفق بعد غروب الشمس مباشرة. يُنصح بزيارة موقع TheSkyLive.com لتحديد أفضل أوقات المشاهدة لموقعك.

وسيمر مسار المذنب عبر كوكبتي الأسد والعذراء. وسيحقق، الأحد، أقرب اقتراب له من الشمس على مسافة 34 مليون كيلومتر تقريبًا، داخل مدار عطارد. مستقبل المذنب غير مؤكد، إذ من الممكن أن يبقى في مدار آخر خلال 400 عام تقريبًا أو من المحتمل أن يتفكك.

اكتشف عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا في السابق مذنبين آخرين، مما يسلط الضوء على المساهمات التي لا تقدر بثمن التي قدمها علماء الفلك الهواة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات بأن هذا المذنب قد يكون مسؤولاً عن إنشاء زخة نيزكية أقل شهرة تسمى Sigma Hybrids، والتي من المتوقع أن تحدث في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 يناير، وتبلغ ذروتها في 7 ديسمبر.

يقدم المذنب نيشيمورا فرصة مثيرة لمراقبي السماء لمراقبة جسم سماوي مكتشف حديثا، وإن كان ذلك مع بعض التحديات. على الرغم من أنها قد لا تكون مذهلة بصريًا مثل المذنبات السابقة، إلا أنها توفر فرصة لمشاهدة جمال كوننا وتقدير المساهمات التي قدمها علماء الفلك الهواة في توسيع فهمنا.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]

– [المصدر 3]