تاريخ الأرض: مستويات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى أعلى نقطة منذ 14 مليون سنة

كشفت دراسة حديثة أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض وصلت إلى مستوى قياسي لم يسبق له مثيل منذ 14 مليون سنة. تسلط هذه النتيجة الضوء على الحقيقة المثيرة للقلق وهي أن الكوكب يمر بظروف لم يشهدها جنسنا من قبل. كانت هذه المستويات العالية من ثاني أكسيد الكربون موجودة آخر مرة عندما كانت الأرض أكثر دفئًا بشكل ملحوظ، حيث كانت درجات الحرارة أعلى بحوالي 9 درجات فهرنهايت من يومنا هذا.

خلال هذه الفترة، لم تكن الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القطب الجنوبي موجودة، ويقدر مستوى سطح البحر بأكثر من 40 قدمًا أعلى مما هو عليه اليوم. تؤكد الدراسة على حساسية المناخ للغازات الدفيئة، مما يشير إلى أن الآثار طويلة المدى لزيادة انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن تكون لها تأثيرات متتالية قد تستمر لآلاف السنين.

تبلغ مستويات ثاني أكسيد الكربون حاليًا 420 جزءًا في المليون، بعد أن كانت 280 جزءًا في المليون قبل الثورة الصناعية. وهذا الغاز الدفيئة هو المسؤول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو درجتين مئويتين.

وللتأكد من الظروف الجوية منذ ملايين السنين، يستخدم العلماء مصادر "بديلة" مثل فقاعات الهواء المحاصرة في قلوب الجليد، وكيمياء التربة القديمة ورواسب المحيطات، ومورفولوجية أوراق النباتات المتحجرة. توفر هذه الأساليب رؤى قيمة حول مستويات ثاني أكسيد الكربون السابقة.

كانت المستويات المرتفعة لثاني أكسيد الكربون في الماضي البعيد نتيجة لعمليات طبيعية مثل النشاط البركاني وإطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصخور المتأثرة بالعوامل الجوية. وقد اكتشفت الدراسات الحديثة أن الصخور يمكن أن تطلق ثاني أكسيد الكربون بكميات مماثلة للانبعاثات البركانية.

وفي حين تشير الدراسة إلى أننا في منطقة مجهولة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أننا متجهون إلى زيادة في درجة الحرارة بمقدار 9 درجات. إن المدة الطويلة لمستويات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة في الماضي جعلت من الصعب على الصفائح الجليدية تشكيل الكوكب وتبريده. ومن خلال خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير في السنوات المقبلة، فمن الممكن منع المستويات المتوقعة من الانحباس الحراري، وفقدان الغطاء الجليدي، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي حين أن هذه الدراسة لا تقدم توقعات محددة للمستقبل، إلا أنها تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار تغير المناخ. فهو بمثابة تذكير لصناع السياسات بضرورة إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة وأن نافذة الحد من الانحباس الحراري إلى ما دون المستويات الكارثية تبدو وكأنها تضيق. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ وآثاره طويلة المدى.