إلهة النصر: Nikke تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لها بتحديثات وتعاونات مثيرة

Goddess of Victory: Nikke، لعبة إطلاق النار المجانية الشهيرة، احتفلت مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لها من خلال حدث بث مباشر مثير في 27 أكتوبر. وكشف البث عن مجموعة من الخطط للاحتفال بالعام الأول الناجح للعبة، بما في ذلك قصص جديدة، الشخصيات وخدمة المعجبين من الدرجة الأولى. سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا، لم يكن هناك وقت أفضل للانضمام إلى صفوف Nikke.

على مدار العام الماضي، حصلت Nikke على 25 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أعمالها الفنية المذهلة ورسومها المتحركة السلسة والتعاون مع خصائص مشهورة مثل Chainsaw Man وNier: Automata. كما ساهم التزام فريق التطوير بدمج تعليقات المعجبين من جميع أنحاء العالم في نجاح اللعبة. تم التصويت لـ Nikke كأفضل تطبيق في حفل توزيع جوائز Famitsu Dengeki Game Awards 2022 المرموقة في اليابان، مما عزز مكانتها كتجربة ألعاب من الدرجة الأولى.

كان أحد أكثر الاكتشافات المتوقعة خلال الاحتفال بالذكرى السنوية هو تقديم حدث قصة رئيسي جديد يسمى "Red Ash". يتميز هذا التوسع بمحتوى قصة معبر عنه بالكامل، إلى جانب مشاهد الرسوم المتحركة الجذابة التي من المؤكد أنها ستغمر اللاعبين بشكل أكبر. يقدم التحديث أيضًا شخصيتين جديدتين: Red Hood وSnow White: Innocent Days. Red Hood، مقاتل شرس وشجاع، تغلب على تربية قاسية ويعتز بالصداقة والولاء. تتكشف قصتها الملهمة من خلال OST لحدث الذكرى السنوية الأولى، بعنوان "THE RED HOOD"، الذي يؤديه Djerv، الفرقة المعروفة بتأليف الأغنية الرئيسية للشخصية المختلة Jinx في League of Legends.

تتضمن احتفالات الذكرى السنوية أيضًا هدايا سخية للاعبين، مثل 127 فرصة توظيف وهدية مجانية لشخصية SSR Snow White: Innocent Days. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين التطلع إلى الأحداث القادمة داخل اللعبة مثل “The Miracle Snow” التي تعود لعام 2023 برسوم متحركة وأصوات محسنة. يجري أيضًا العمل على ترقية Simulation Room 2.0 المطلوبة بشدة، مما يسمح للاعبين بالحصول على مواد الترقية بشكل أكثر كفاءة.

بالنسبة للمعجبين الذين استمتعوا بالتعاون السابق، لدى Nikke شراكات مثيرة مُعدة للعام المقبل، وتعد بمزيد من التفاعلات المتقاطعة والهادفة. من المؤكد أن تفاني فريق التطوير في تقديم عمليات تعاون مثيرة سيبقي اللاعبين مدمنين على اللعبة مع دخول اللعبة عامها الثاني.

مع استمرار Nikke في النمو والتطور، أصبح الآن هو الوقت المثالي لتجربة تصميمات الشخصيات الجذابة في اللعبة، وسرد القصص الغامر، والرسوم المتحركة المذهلة، واللعب الاستراتيجي. تتيح خيارات التخصيص للاعبين تخصيص تجاربهم داخل اللعبة وفقًا لأسلوب اللعب المفضل لديهم، سواء كان ذلك بتجميع فريق هائل للتعامل مع المهام الصعبة والزعماء، أو إنشاء فريق ممتع بصريًا، أو حتى تشكيل فريق قوي وجذاب. مع إلهة النصر: نيكي، الاحتمالات لا حصر لها.

لتنزيل نسخة الكمبيوتر الشخصي من Goddess of Victory: Nikke ومعرفة المزيد عن اللعبة، تفضل بزيارة https://nikke-en.com. يمكن للاعبي الأجهزة المحمولة العثور على Nikke على iOS App Store وGoogle Play Store للاستمتاع بتجربة لعب مثيرة أثناء التنقل. انضم إلى الحدث واحتفل بالذكرى السنوية الأولى لـ Nikke الآن!

الأسئلة المتكررة

1. ما هو عدد التنزيلات التي حققتها Nikke في عامها الأول؟

لقد جمعت Nikke عددًا مذهلاً من التنزيلات يبلغ 25 مليونًا خلال عامها الأول.

2. ما هي الجوائز التي فازت بها Nikke في حفل توزيع جوائز Famitsu Dengeki Game Awards لعام 2022 في اليابان؟

تم التصويت لـ Nikke كأفضل تطبيق في حفل توزيع جوائز Famitsu Dengeki Game Awards لعام 2022 في اليابان.

3. من هي الشخصيات الجديدة التي تم تقديمها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لنيكي؟

الشخصيات الجديدة التي تم الكشف عنها خلال الاحتفال هي Red Hood وSnow White: Innocent Days.

4. ما هي الأحداث القادمة التي يمكن للاعبين التطلع إليها في Nikke؟

يمكن للاعبين توقع الأحداث داخل اللعبة مثل "The Miracle Snow" وترقية Simulation Room 2.0.

5. هل هناك أي عمليات تعاون مخططة لشركة Nikke في المستقبل؟

نعم، لدى Nikke عمليات تعاون مثيرة تم التخطيط لها للعام القادم، بهدف توفير تجارب مثيرة للاعبين.