حصان طروادة المصرفي Chameleon يتوسع إلى مناطق جديدة ويشكل تهديدًا متقدمًا لمستخدمي Android

اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني نوعًا جديدًا من البرمجيات الخبيثة المصرفية Chameleon، مما يشير إلى توسع المناطق المستهدفة لتشمل المملكة المتحدة وإيطاليا. تُظهر هذه النسخة المتطورة من البرمجيات الخبيثة، القادرة على تنفيذ هجمات الاستيلاء على الأجهزة (DTO) باستخدام خدمة إمكانية الوصول، مرونة متزايدة وميزات متقدمة، وفقًا لشركة أمن الهواتف المحمولة الهولندية ThreatFabric.

في السابق، استهدفت Chameleon في المقام الأول المستخدمين في أستراليا وبولندا، باستخدام صفحات التصيد الاحتيالي التي تنتحل هوية المؤسسات الشرعية مثل مكتب الضرائب الأسترالي ومنصة تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، تكشف أحدث النتائج أن حصان طروادة المصرفي يتم توزيعه الآن عبر Zombinder، وهي خدمة قطارة (DaaS) تربط الحمولات الضارة بالتطبيقات الأصلية. تسمح هذه الطريقة للبرامج الضارة بتجاوز ميزة "الإعدادات المقيدة" في Android والوصول إلى خدمة إمكانية الوصول.

أحد التحسينات الملحوظة في المتغير الجديد هو قدرته على تنفيذ عمليات احتيال في عملية الاستيلاء على الأجهزة (DTO)، مما يتيح اتخاذ إجراءات غير مصرح بها على أجهزة الضحايا. ولإقناع المستخدمين بتمكين خدمة إمكانية الوصول، تتحقق البرامج الضارة من إصدار Android وتطالب المستخدمين بتنشيطه إذا اكتشفت Android 13 أو إصدار أحدث.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الإصدار المحدث واجهات برمجة تطبيقات Android لتعطيل العمليات البيومترية للجهاز المستهدف، ونقل مصادقة شاشة القفل إلى رمز PIN. تسمح هذه التقنية للبرامج الضارة بإلغاء قفل الجهاز حسب الرغبة باستخدام خدمة إمكانية الوصول.

يسلط ظهور حصان طروادة Chameleon المصرفي الضوء على الطبيعة المتطورة والقابلة للتكيف للتهديدات داخل نظام Android البيئي، حيث يقوم مجرمو الإنترنت باستمرار بتطوير تكتيكاتهم للتغلب على التدابير الأمنية. وكشفت الأبحاث الأخيرة التي أجرتها Zimperium أيضًا أن 29 عائلة من البرمجيات الخبيثة، بما في ذلك 10 عائلات جديدة، استهدفت أكثر من 1,800 تطبيق مصرفي في 61 دولة في العام الماضي. وكانت التطبيقات المصرفية التقليدية هي الهدف الرئيسي، حيث شكلت 61% من الإجمالي، تليها تطبيقات التكنولوجيا المالية والتداول الناشئة.

من الضروري أن يظل مستخدمو Android يقظين وأن يستخدموا تدابير أمنية قوية لحماية أجهزتهم ومعلوماتهم الحساسة. يمكن أن يساعد تحديث الأجهزة بانتظام إلى أحدث إصدار من Android وتثبيت برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات في التخفيف من مخاطر الوقوع ضحية لأحصنة طروادة المصرفية مثل Chameleon.