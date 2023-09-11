مجموعة Borderlands الجديدة: يقدم Pandora's Box قيمة رائعة للجماهير

حققت مجموعة Borderlands Collection: Pandora's Box التي تم إطلاقها مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بين محبي Borderlands، وسرعان ما تسلقت مخطط Xbox "الأكثر ربحًا". منذ إصدارها في الأول من سبتمبر، وصلت المجموعة إلى المركز الثاني على مخطط المملكة المتحدة، وظلت في المركز السابع في الولايات المتحدة.

أحد الأسباب الرئيسية لشعبيتها هو الخصم الهائل المتوفر حاليًا بنسبة 60%، والذي يخفض السعر من 123.99 جنيهًا إسترلينيًا / 149.99 دولارًا أمريكيًا إلى 49.59 جنيهًا إسترلينيًا / 59.99 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يمتلكون بالفعل أيًا من الألعاب المدرجة في المجموعة الاستمتاع بخصم أكبر.

تتضمن مجموعة Borderlands Collection: Pandora's Box ست ألعاب، بالإضافة إلى كل المحتوى الإضافي لكل لعبة. يمكن للمعجبين أن يتوقعوا ساعات من اللعب والاستكشاف الغامر في عالم Borderlands الفريد.

بالنسبة للمهتمين بشراء المجموعة، الآن هو الوقت المثالي للقيام بذلك قبل انتهاء الخصم حوالي الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع. يمكن العثور على المجموعة بسهولة على متجر Xbox.

العديد من المعجبين متحمسون لهذا العرض، لأنه يقدم قيمة كبيرة للألعاب الست ومحتواها الإضافي. ومع ذلك، قد تختلف الآراء، ويتم تشجيع الأفراد على مشاركة أفكارهم في قسم التعليقات.

يرجى ملاحظة أن بعض الروابط المقدمة في هذه المقالة هي روابط تابعة، مما يعني أن نسبة صغيرة من البيع قد تذهب إلى الناشر في حالة إجراء عملية شراء. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في إفصاح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

مصادر:

- مجموعة Borderlands: Pandora's Box على متجر Xbox