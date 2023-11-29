تذكر المواجهة الأسطورية بين كافان وميث في نهائي كرة القدم الأيرلندية عام 1952

في الكتاب التاريخي، مطاردة سام ماغواير: بطولة عموم أيرلندا لكرة القدم 1928-1977، سلط المؤلفان كولم كيز وديرموت رايلي الضوء على قصة آسرة من شأنها أن تأسر عشاق كرة القدم، وخاصة أولئك في كافان.

خلال نهائي كرة القدم لعموم أيرلندا عام 1952، وقع صراع أسطوري بين مجموعتين من الإخوة - ماغواير. في الأصل من كورنافيان في كافان، انتقلت عائلة ماغواير خارج أولدكاسل مباشرةً، عبر حدود ميث، قبل بضع سنوات.

قرر الأخوان الأكبر، ديس وليام، تبديل الأندية لكنهما ظلا مخلصين لمقاطعتهما الأصلية. ومع ذلك، كان لدى الأخ الأصغر، بريندان، الذي كان لا يزال طالبًا في كلية جورمانستون على جانب ميث، خيارًا مختلفًا ليقوم به. على الرغم من كونه مؤهلاً للعب كقاصر في أي من المقاطعتين، اختار بريندان الإعلان عن مقاطعة إقامته - ميث.

مهد هذا القرار الطريق لمواجهة ملحمية، حيث وضع الأخ في مواجهة أخيه، حيث واجه كافان وميث في نهائي كرة القدم في عموم أيرلندا. وكانت مباراة مليئة بالتوتر، حيث اصطدمت الولاءات العائلية على أرض الملعب. أصبحت قصة الأخوين ماجواير رمزًا للمنافسة الشديدة والتفاني الموجود في بطولة عموم أيرلندا لكرة القدم.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم الإخوة ماغواير؟

ج: الأخوة ماجواير هم ديس وليام وبريندان، الذين أصبحوا منافسين في نهائي كرة القدم الأيرلندية عام 1952 بين كافان وميث.

س: أين كانت تعيش عائلة ماجواير في الأصل؟

ج: عاشت عائلة ماغواير في الأصل في كورنافيان، في كافان.

س: هل قام جميع الإخوة ماغواير بتبديل المقاطعات؟

ج: فقط الأخوان الأكبر، ديس وليام، قاما بتغيير الأندية ولكنهما ظلا مخلصين لمقاطعتهم كافان. أعلن بريندان، الأخ الأصغر، عن ميث، مقاطعة إقامته في ذلك الوقت.