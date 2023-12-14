يقترح المشرعون في ولاية ويسكونسن مشروع قانون لإلغاء تجريم حيازة الماريجوانا

يوحد المشرعون في ولاية ويسكونسن من مختلف الخطوط الحزبية قواهم لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء تجريم حيازة الماريجوانا على مستوى منخفض. ويرعى النائبان شاي سورتويل (يمين) وسيلفيا أورتيز فيليز (ديمقراطية)، إلى جانب السيناتور لينا تايلور (ديمقراطية)، هذا التشريع الذي يسعى إلى كسر الجمود بشأن سياسة القنب في الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري.

ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يجعل حيازة ما يصل إلى 14 جرامًا من الحشيش يعاقب عليها بمصادرة مدنية بقيمة 100 دولار، مما يزيل خطر السجن. كما أنه سيمنع مرتكبي الجرائم المتكررة من مواجهة عقوبات أكثر خطورة من خلال عدم احتساب الإدانات التي تصل إلى 28 جرامًا. يجادل رعاة مشروع القانون بأنه لا ينبغي لولاية ويسكونسن أن تسجن الأشخاص بسبب جرائم بسيطة تتعلق بالماريجوانا، خاصة عندما تكون الولايات الأخرى قد اتخذت بالفعل خطوات لإلغاء تجريم حيازة الماريجوانا.

ومن شأن التشريع أيضًا أن يمنح أصحاب العمل قدرًا أكبر من السلطة التقديرية في سياسات اختبار القنب في مكان العمل. وبينما يهدف مشروع القانون إلى تقليل العقوبات المفروضة على حيازة واستخدام أدوات الماريجوانا، فإنه لا يزال يسمح بفرض غرامات تصل إلى 10 دولارات على هذه الجرائم.

بالإضافة إلى إلغاء التجريم، يسعى مشروع القانون إلى الحد من مسؤولية أصحاب العمل الذين يختارون عدم طلب اختبار مخدرات رباعي هيدروكانابينول (THC) للمتقدمين للوظائف أو العمال. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه السياسة، مثل الوظائف التي تنطوي على عقود فيدرالية، أو الامتثال لوزارة النقل الأمريكية، أو اتفاقيات المفاوضة الجماعية ذات ولايات محددة.

ويدعو رعاة مشروع القانون زملائهم المشرعين إلى أن يصبحوا رعاة قبل تقديمه رسميًا.

في حين أن المدافعين عن إصلاح الماريجوانا يرحبون عموما بأي خطوات نحو إنهاء الاعتقالات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالقنب في ولاية ويسكونسن، فإن البعض يجادل بأن إلغاء التجريم لا يذهب إلى حد كاف. ويضغط الديمقراطيون مثل زعيمة الأقلية في مجلس الشيوخ ميليسا أغارد من أجل تقنين شامل ويحثون الجمهور على الضغط على الممثلين لعقد جلسات استماع حول هذه القضية.

تقف ولاية ويسكونسن باعتبارها حالة ناشزة في المنطقة، حيث قامت الولايات المجاورة مثل إلينوي وميشيغان ومينيسوتا بتشريع الماريجوانا بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، ظلت الهيئة التشريعية ذات الميول المحافظة مقاومة حتى للإصلاح التدريجي. ومع ذلك، يشير الإصدار الأخير من التقدير المالي الصادر عن وزارة الإيرادات بالولاية إلى أن تقنين الماريجوانا يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي كبير، حيث يولد حوالي 170 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويًا.

وفي حين أن مصير مشروع القانون لا يزال غير مؤكد، فإن المدافعين والمشرعين سيواصلون الضغط من أجل سياسات معقولة للماريجوانا تعكس المواقف المتغيرة تجاه القنب.