استكشاف Android 14 QPR2 Beta 1: تحديث واعد

بدأت اليوم مرحلة جديدة ومثيرة من Android 14 Beta مع تقديم Android 14 QPR2. من المتوقع أن يتطور برنامج بيتا هذا، المعروف باسم إصدار النظام الأساسي ربع السنوي (QPR)، إلى التحديث الذي طال انتظاره في مارس 2024. فورًا، يمكن الوصول بسهولة إلى الملفات للعديد من أجهزة Pixel، بما في ذلك Pixel 5a، مما يؤكد التزام Google بالدعم الشامل للأجهزة.

ربما تتساءل "ماذا حدث لإصدارات Android 14 QPR1 Beta؟" حسنا، عقد هذا الفكر! بينما وصل برنامج Android 14 QPR1 إلى الإصدار Beta 2.2 في أوائل نوفمبر، يبدو أن Google واثقة من استقراره وربما ترغب في الحصول على تعليقات المستخدمين حول إصدار أحدث. ومن ثم، فإن QPR2 يحقق دخوله الكبير.

تفاصيل إصدار Android 14 QPR2 Beta 1

– تاريخ الإصدار: 15 نوفمبر 2023

- يبني:

- أجهزة بيكسل 5a: AP11.231020.013

- أجهزة بيكسل 8 و8 برو: AP11.231020.014

- كافة الأجهزة الأخرى: AP11.231020.013.A1

- دعم المحاكي: x86 (64 بت)، ARM (v8-A)

– مستوى التصحيح الأمني: نوفمبر 2023

– خدمات جوجل بلاي: 23.36.14

اعتبارًا من الآن، يمكن الوصول إلى إصدار QPR2 Beta 1 لأجهزة Pixel 5a و6 و6 Pro و6a و7 و7 Pro و7a وPixel Fold وPixel Tablet. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد لنا Google أن التحديثات قادمة لهاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro، مما يريح مالكي Pixel.

للحصول على إصدار Android 14 QPR2 Beta 1، يمكن للمشاركين المسجلين في برنامج Android Beta توقع تلقي تحديث عبر الهواء اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Android 14 QPR1 2.2 حاليًا، فإن الانتقال إلى إصدار QPR2 Beta 1 الجديد يكون تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن للأفراد الذين يفضلون البقاء في QPR1 إلغاء الاشتراك في برنامج Beta على الفور لتلقي إصدار QPR1 المستقر المقرر إصداره في ديسمبر.

إصلاحات Android 14 QPR2 Beta 1

على الرغم من أن جوجل لم تقدم بعد قائمة بالميزات الجديدة، إلا أنها شاركت الإصلاحات التالية المضمنة في تحديث QPR2:

- تم حل مشكلة تسببت في تعطل مدير الحزم أثناء تثبيت تطبيقات معينة (الإصدار رقم 303849830).

- تم إصلاح الخلل الذي كان يمنع المستخدمين أحيانًا من إرسال تعليقات من خلال تطبيق Android Beta Feedback (الإصدار رقم 307592531).

- تمت معالجة مشكلة كانت تعيق في بعض الأحيان اتصال الجهاز بشبكات 5G عند توفرها (الإصدار رقم 306294357).

نحن نتعمق بشدة في إصدار Android 14 QPR2 Beta 1، ونعد بالكشف عن أي اكتشافات مثيرة على طول الطريق. ابقوا متابعين!

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الأجهزة المؤهلة للحصول على إصدار Android 14 QPR2 Beta 1؟

ج: حاليًا، تدعم هواتف Pixel 5a و6 و6 Pro و6a و7 و7 Pro و7a وPixel Fold وPixel Tablet إصدار QPR2 Beta 1، مع وجود تحديثات لهاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في الأفق.

س: كيف يمكنني الحصول على إصدار Android 14 QPR2 Beta 1؟

ج: إذا كنت مسجلاً في برنامج Android Beta، فيجب أن يتم تسليم التحديث إلى جهازك عبر الأثير. سينتقل المستخدمون على Android 14 QPR1 2.2 تلقائيًا إلى إصدار QPR2 Beta 1.

س: هل يمكنني اختيار البقاء على Android 14 QPR1 بدلاً من الترقية إلى QPR2؟

ج: نعم، إذا كنت تفضل البقاء في QPR1، فيمكنك إلغاء الاشتراك في برنامج Beta لتلقي QPR1 المستقر بناءً على إصداره في ديسمبر.

س: ما هي الإصلاحات التي تم تنفيذها في تحديث Android 14 QPR2 Beta 1؟

ج: يعالج تحديث QPR2 مشكلات مثل تعطل مدير الحزم أثناء تثبيت التطبيق، ومشكلات إرسال الملاحظات، ومواطن الخلل في الاتصال بشبكة 5G.