انفجار غامض في السماء: اكتشاف مبردات سريعة مضيئة

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف محير في سماء الليل، وهو انفجار شديد السطوع يتحدى تصنيفه على أنه مستعر أعظم تقليدي. هذا الحدث الاستثنائي، المسمى AT2022aedm أو Adam، لا يشبه أي مستعر أعظم تمت ملاحظته من قبل. يُشار إلى هذه الأجسام، التي يُشار إليها باسم "المبردات السريعة المضيئة"، أو LFCs، من قبل الباحثين، بمستوى غير مسبوق من السطوع يتبعه تلاشي سريع بشكل غير عادي.

اكتشف فريق من العلماء، بقيادة مات نيكول من جامعة كوينز بلفاست، آدم باستخدام شبكة التلسكوبات ATLAS الموجودة في هاواي وتشيلي وجنوب إفريقيا. وفي وقت لاحق، تم استخدام مراصد أخرى في جميع أنحاء العالم لجمع قياسات إضافية لهذه الظاهرة. ومن المثير للدهشة أنه في غضون تسعة أيام، أصبح آدم، الواقع بالقرب من أطراف مجرة ​​أقدم مأهولة بالنجوم، أكثر سطوعًا من الشمس بمئات المليارات من المرات. ومع ذلك، تضاءل لمعانه بشكل ملحوظ خلال شهر، متحديًا نمط الخبو النموذجي للمستعر الأعظم.

يوضح نيكول: "إنها مجموعة من الخصائص التي لا تتطابق مع أي نوع معروف من الكائنات التي رأيناها من قبل. لقد رأينا مستعرات عظمى ساطعة من قبل، ورأينا مستعرات عظمى تتلاشى بسرعة كبيرة، وقد رأينا مستعرات عظمى في المجرات القديمة، ولكن لم نشاهد الثلاثة في نفس الوقت أبدًا.

الخصائص الفريدة لمجرة آدم المضيفة، التي تفتقر إلى النجوم الشابة الضخمة المعرضة للمستعرات الأعظم، دفعت الباحثين إلى تجاهل ذلك كسبب. كما أن غياب ثقب أسود مركزي فائق الكتلة يستبعد أي ارتباط بين آدم والعمليات المجرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السطوع الذي أظهره آدم يفوق ما يمكن أن يعزى إلى اصطدام نجمين.

وبالتالي، فإن النظرية السائدة هي أن أصل آدم ينبع من حدث نادر، وهو ثقب أسود متوسط ​​الحجم يتمزق ويلتهم نجمًا. هذا الاضطراب النجمي من شأنه أن يفسر الزيادة المفاجئة في اللمعان. ومن المعروف أن الثقوب السوداء متوسطة الكتلة شرهة، وهو ما يفسر التعتيم السريع بعد جنون التغذية.

يعترف نيكول قائلاً: "هذا هو الخيار الأصعب الذي يصعب استبعاده، لذا فهو حقًا الخيار الأكبر المتبقي الآن." ومع ذلك، فإن هذا التفسير لا يتوافق تمامًا مع الملاحظات، حيث كان من المفترض أن تولد عملية التقطيع أشعة سينية، والتي كانت غائبة في الغالب في حالة آدم. ويشكل قلة انبعاث الأشعة السينية عائقًا كبيرًا أمام فهم طبيعة هذا الانفجار الغامض.

على الرغم من الألغاز المتبقية المحيطة بهذا الحدث الاستثنائي، فإن اكتشاف مبردات سريعة مضيئة مثل آدم يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف في عالم الانفجارات النجمية ويتحدى الفهم الحالي للمستعرات الأعظم.

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- العنوان: انفجار غامض في السماء: اكتشاف مبردات سريعة مضيئة

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