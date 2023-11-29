Netflix تطلق ثلاثية "Grand Theft Auto" التي طال انتظارها

من المقرر أن تُحدث Netflix ثورة في صناعة الألعاب بإعلانها الأخير لإطلاق ثلاثية "Grand Theft Auto" التي طال انتظارها. تخطط شركة البث العملاقة لإضافة "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" إلى كتالوجها المتنامي لألعاب الهاتف المحمول في 14 ديسمبر. وسيتمكن مشتركو Netflix من الوصول إلى اللعبة على App Store وGoogle Play وNetflix mobile. برنامج.

وتهدف Netflix بهذه الخطوة الإستراتيجية إلى الاستفادة من الإنفاق الاستهلاكي الهائل في سوق الألعاب، والذي يقدر بنحو 140 مليار دولار عالميًا، باستثناء الصين وروسيا. من خلال ربط الأعضاء المعجبين بملكية فكرية معينة (IPs) بالألعاب التي يحبونها، تعتقد Netflix أنها تستطيع الاستفادة من عروض الأفلام والمسلسلات الأساسية الحالية لإنشاء فئة محتوى قوية في الألعاب.

تعد سلسلة "Grand Theft Auto"، التي طورتها شركة Take-Two Interactive، سلسلة مميزة ومشهود لها في صناعة الألعاب. مع بيع أكثر من 410 مليون وحدة حتى الآن، فقد اكتسبت شعبية هائلة وقاعدة جماهيرية مخصصة. أصبحت لعبة "Grand Theft Auto V" وحدها أسرع ملكية للبيع بالتجزئة تصل مبيعاتها إلى مليار دولار، بينما تواصل نظيرتها عبر الإنترنت تحقيق إيرادات كبيرة للناشر.

في حين أن دخول Netflix إلى مجال الألعاب يعد واعدًا، إلا أنه يواجه منافسة شديدة من عمالقة الصناعة مثل Microsoft وApple. أدى استحواذ Microsoft على Activision Blizzard ودمج منصة Xbox Cloud Gaming القائمة على السحابة إلى جعل الشركة لاعبًا هائلاً في صناعة الألعاب المحمولة. يعد متجر تطبيقات Apple أيضًا لاعبًا رئيسيًا، حيث يهيمن على سوق ألعاب الهاتف المحمول.

لتأسيس نفسها كخيار ألعاب ناجح، ستحتاج Netflix إلى توسيع مكتبتها بمجموعة أكثر شمولاً من العناوين. ومع ذلك، فإن الاعتراف القوي بعلامتها التجارية، وقاعدة المشتركين الحالية، والالتزام بإنتاج محتوى عالي الجودة قد يمنحها ميزة في جذب اللاعبين.

أسئلة وأجوبة:

س: متى ستكون ثلاثية "Grand Theft Auto" متاحة على Netflix؟

ج: سيتم إطلاق الثلاثية في 14 ديسمبر لمشتركي Netflix على App Store وGoogle Play وتطبيق Netflix للهاتف المحمول.

س: ما مدى نجاح سلسلة "Grand Theft Auto"؟

ج: لقد تم بيع أكثر من 410 مليون وحدة من السلسلة وتحمل لعبة "Grand Theft Auto V" الرقم القياسي كأسرع ملكية للبيع بالتجزئة تصل مبيعاتها إلى مليار دولار.

س: من هم منافسو Netflix في صناعة الألعاب؟

ج: تواجه Netflix منافسة قوية من Microsoft، التي استحوذت مؤخرًا على Activision Blizzard، وApple، من خلال متجر التطبيقات المهيمن في سوق ألعاب الهاتف المحمول.

س: ما الذي تهدف Netflix إلى تحقيقه من خلال طموحاتها في مجال الألعاب؟

ج: تهدف Netflix إلى إنشاء فئة محتوى قوية في مجال الألعاب من خلال الاستفادة من عروض الأفلام والمسلسلات الأساسية الحالية وربط محبي عناوين IP محددة بالألعاب التي يحبونها.