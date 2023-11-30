Netflix تقدم ثلاثية Grand Theft Auto لمنصات الأجهزة المحمولة

أعلنت Netflix أنها ستضيف العناوين الكلاسيكية من سلسلة Grand Theft Auto الشهيرة إلى تشكيلة ألعابها المحمولة. سيكون فيلم "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition"، الذي يتضمن "Grand Theft Auto III"، و"Grand Theft Auto: Vice City"، و"Grand Theft Auto: San Andreas"، متاحًا لعملاء Netflix على منصات الأجهزة المحمولة. بدءًا من 14 ديسمبر. تم تحديث الألعاب خصيصًا للأجهزة المحمولة وسيكون من الممكن الوصول إليها من خلال متجر تطبيقات Apple وGoogle Play وتطبيق Netflix للهاتف المحمول.

تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية من Netflix مع تزايد الترقب لإصدار "Grand Theft Auto 6"، الجزء التالي المرتقب من السلسلة. أعلنت شركة Rockstar Games، الشركة المطورة للعبة Grand Theft Auto، مؤخرًا أن العرض الأول للعبة سيصدر في أوائل ديسمبر.

يتماشى قرار Netflix بإدراج عناوين GTA الشهيرة هذه في تشكيلة الألعاب الخاصة بها مع إستراتيجيتها الشاملة لتعزيز قيمة خدماتها للمستهلكين. مع عدم وجود إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو رسوم إضافية، تهدف Netflix إلى توفير تجربة ألعاب شاملة مباشرةً من خلال خدمة البث الأساسية الخاصة بها.

بالإضافة إلى ثلاثية Grand Theft Auto، تعمل Netflix على توسيع مكتبة الألعاب المحمولة الخاصة بها، حيث تقدم أكثر من 80 لعبة عبر أنواع مختلفة. تخطط شركة البث العملاقة لمواصلة زيادة مشاركتها في الألعاب في السنوات القادمة.

مع إضافة سلسلة Grand Theft Auto، تواصل Netflix تنويع عروض الألعاب الخاصة بها، والتي تتضمن بالفعل ألعابًا تعتمد على المسلسلات والأفلام الأصلية الشهيرة. تتضمن المجموعة ألعابًا مثل "Chicken Run: Eggstraction" و"Money Heist: Interactive Fiction" و"Shadow and Bone: Enter the Fold" و"The Dragon Prince: Xadia". هناك أيضًا لعبة حركة متعددة اللاعبين مستوحاة من أفلام "Rebel Moon" لـ Zach Snyder قيد التطوير أيضًا.

بشكل عام، يهدف توسع Netflix في صناعة الألعاب إلى زيادة مشاركة العملاء وتوفير تجربة ترفيهية شاملة لمشتركيها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى ستكون ثلاثية Grand Theft Auto متاحة على Netflix؟

سيتمكن عملاء Netflix من الوصول إلى "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" في 14 ديسمبر.

2. هل يمكنني لعب ألعاب GTA على جهازي المحمول؟

نعم، تم تحديث ثلاثية Grand Theft Auto خصيصًا لمنصات الأجهزة المحمولة وستكون متاحة للتشغيل على متجر تطبيقات Apple وGoogle Play وتطبيق Netflix للجوال.

3. هل يمكنني لعب الألعاب دون أي رسوم أو رسوم إضافية؟

نعم، ستقدم Netflix ثلاثية GTA بدون أي رسوم إضافية لعملائها، وبدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق أو رسوم إضافية.

4. ما هي الألعاب الأخرى المتوفرة في مجموعة ألعاب Netflix على الأجهزة المحمولة؟

تقدم Netflix حاليًا أكثر من 80 لعبة للهواتف المحمولة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الألعاب المبنية على سلسلة وأفلام أصلية شهيرة، مثل "Chicken Run: Eggstraction" و"Money Heist: Interactive Fiction" و"Shadow and Bone: Enter the Fold" و" الأمير التنين: اكساديا.

5. ما هي استراتيجية Netflix الشاملة فيما يتعلق بالألعاب؟

تهدف Netflix إلى تعزيز قيمة خدمتها من خلال توفير تجربة ترفيهية شاملة لمشتركيها، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الألعاب دون تكاليف أو رسوم إضافية.