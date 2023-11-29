تواصل Netflix توسيع كتالوج الألعاب باستخدام Grand Theft Auto: The Trilogy

تتصدر Netflix مرة أخرى عناوين الأخبار في عالم الألعاب مع أحدث إضافاتها، Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. تضم هذه المجموعة المُعاد تصميمها ثلاث ألعاب مميزة من سلسلة Grand Theft Auto: GTA III، وGTA: Vice City، وGTA: San Andreas.

بالنسبة للاعبين الذين يتطلعون إلى الانغماس في بعض المغامرات المليئة بالجريمة والحنين إلى الماضي، ستكون GTA Trilogy متاحة على Netflix بدءًا من 14 ديسمبر. يمكن للاعبين التسجيل مسبقًا للألعاب الآن على iOS وGoogle Play.

تكتسب عروض الألعاب التي تقدمها Netflix زخمًا، مع توفر العديد من العناوين الرائعة بالفعل، مثل Kentucky Route Zero، وBefore Your Eyes، وImmortality. ركز عملاق البث المباشر على تنظيم مجموعة شاملة من الألعاب التي تلبي مختلف الأذواق والخبرات. يبدو أن تقديم ألعاب ناجحة تجاريًا تتمتع بعلامة تجارية معروفة هو استراتيجية Netflix للنجاح في مجال الألعاب.

على الرغم من أن Netflix لم تصدر أي إحصائيات أو بيانات عن اللاعبين حول شعبية محتوى الألعاب الخاص بها، إلا أنها تواصل تأمين شراكات رفيعة المستوى والحصول على ألعاب ذات قواعد جماهيرية كبيرة. من خلال إضافة ثلاثية GTA إلى كتالوجها، تستفيد Netflix من واحدة من أكثر الامتيازات المحبوبة والأكثر نجاحًا في تاريخ ألعاب الفيديو.

علاوة على ذلك، فإن قرار Netflix بتقديم هذه الألعاب حصريًا على الأجهزة المحمولة من خلال نموذج الاشتراك يعد أيضًا مشروعًا مثيرًا للاهتمام. مع ظهور ألعاب الهاتف المحمول، فإنها تفتح فرصًا جديدة للاعبين للوصول إلى الألعاب الشهيرة بسهولة.

مع قيام Netflix بتوسيع وجودها في صناعة الألعاب، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتنقل في هذا المجال الجديد وتوسع عروض الألعاب الخاصة بها. سواء كنت من محبي سلسلة Grand Theft Auto منذ فترة طويلة أو كنت تبحث ببساطة عن تجارب ألعاب جذابة وغامرة، فإن إضافة GTA Trilogy إلى Netflix يعد بلا شك تطورًا مثيرًا لكل من اللاعبين العاديين والمتفانين.

أسئلة وأجوبة

متى ستكون لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy متاحة على Netflix؟

سيكون Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition متاحًا على Netflix لأجهزة iOS وAndroid، بالإضافة إلى تطبيق Netflix للهاتف المحمول، بدءًا من 14 ديسمبر.

هل يمكنني التسجيل مسبقًا في الألعاب؟

نعم، يمكنك التسجيل المسبق لألعاب GTA Trilogy الآن على iOS وGoogle Play.

هل ألعاب Netflix متاحة فقط على الهاتف المحمول؟

في حين أن بعض ألعاب Netflix حصرية للأجهزة المحمولة، فإن منصة البث توفر مجموعة متنوعة من تجارب الألعاب عبر منصات مختلفة.