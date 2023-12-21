تتخذ وزارة المدعي العام (DAG) في ميشيغان خطوات للحصول على الاعتماد من لجنة اعتماد إنفاذ القانون في ميشيغان (MLEAC). قام مقيمون من MLEAC مؤخرًا بفحص سياسات وإجراءات DAG والإدارة والعمليات وخدمات الدعم لتقييم مدى امتثالها لـ 108 معايير لإنفاذ القانون المعمول بها.

وشددت المدعية العامة دانا نيسيل على أهمية عملية الاعتماد هذه، مشيرة إلى أنها توفر رؤية قيمة وتضمن أعلى مستويات الجودة في خدمات إنفاذ القانون لشعب ميشيغان. DAG هي أول وكالة حكومية في ميشيغان تشارك في برنامج الاعتماد هذا.

منذ الانضمام إلى برنامج اعتماد إنفاذ القانون في ميشيغان (MLEAP) في عام 2022، قامت DAG بتطوير وتنفيذ 54 توجيهًا وسياسات وإجراءات مكتوبة تتماشى مع معايير اعتماد MLEAC. أبرز رئيس القسم أوبري سارجنت التزام القسم بالتميز وتقديم خدمات عالية المستوى لسكان ميشيغان.

يلعب الاعتماد دورًا حاسمًا في تحسين معايير وكالات إنفاذ القانون وكفاءتها وفعاليتها. فهو يضع المبادئ التوجيهية التي تعالج وتقلل من مسؤوليات الوكالة وأعضائها، مع ضمان الامتثال لإجراءات إنفاذ القانون الحديثة والمهنية.

يمكن لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء ميشيغان وأي شخص مهتم بالتعرف على برنامج الاعتماد الوصول إلى معلومات إضافية على موقع MLEAC الإلكتروني. تعكس عملية الاعتماد هذه تفاني DAG في الحفاظ على المعايير العالية وتقديم خدمات استثنائية للأشخاص الذين يخدمونهم بفخر.

في حين تظل الحقيقة الأساسية هي أن وزارة المدعي العام في ميشيغان تسعى للحصول على اعتماد جهات إنفاذ القانون، فإن هذه المقالة الجديدة توفر منظورًا مختلفًا وتؤكد على أهمية العملية بالنسبة للإدارة وسكان ميشيغان.