تتخذ إدارة المدعي العام في ميشيغان خطوات حاسمة لاعتماد MLEAC

إدارة المدعي العام (DAG) في ميشيغان في طريقها للحصول على الاعتماد من لجنة اعتماد إنفاذ القانون في ميشيغان (MLEAC)، وفقًا لإعلان صادر عن المدعي العام دانا نيسيل. وفي الفحص الأخير الذي أجراه مقيمو MLEAC، تم التحقق من تنفيذ 108 معايير لإنفاذ القانون ذات الصلة. غطى هذا التقييم مجالات مختلفة مثل سياسات وإجراءات وإدارة وعمليات وخدمات الدعم التابعة لقسم التحقيقات الجنائية في DAG.

لا يمكن المبالغة في أهمية عملية الاعتماد هذه. ليست DAG هي أول وكالة حكومية في ميشيغان تسعى للحصول على هذا الاعتماد فحسب، بل إنها تدل أيضًا على الالتزام بضمان أعلى مستويات الجودة في خدمات إنفاذ القانون لشعب ميشيغان. أعربت المدعية العامة دانا نيسيل عن اعتقادها بأن كل وكالة لإنفاذ القانون يجب أن تخضع لمثل هذا الفحص الذاتي الصارم ومراجعة الطرف الثالث لضمان الأداء الأمثل.

بعد الانضمام إلى برنامج اعتماد إنفاذ القانون في ميشيغان (MLEAP) في مارس 2022، عملت DAG بجد لتطوير وتنفيذ 54 توجيهًا وسياسة وإجراءات مكتوبة تلتزم بمعايير اعتماد MLEAC. وأكد رئيس القسم أوبري سارجنت أن مهمتهم تتمثل في حماية دستوري الولايات المتحدة وميشيغان والدفاع عنهما، وإنفاذ القوانين، ومساعدة إنفاذ القانون المحلي، وتوفير العدالة لضحايا الجرائم، وضمان سلامة وأمن سكان ميشيغان.

يلعب الاعتماد دورًا حاسمًا في تعزيز والحفاظ على المعايير والكفاءة المهنية لوكالات إنفاذ القانون. وهي تساعد هذه الوكالات على وضع مبادئ توجيهية تتماشى مع إجراءات إنفاذ القانون الحديثة، وبالتالي زيادة فعالية وكفاءة الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يعالج الاعتماد ويقلل المسؤولية لكل من الوكالة وأعضائها.

يمكن لوكالات إنفاذ القانون والأفراد المهتمين بمعرفة المزيد عن برنامج الاعتماد العثور على معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني للجنة اعتماد إنفاذ القانون في ميشيغان.

تُظهر هذه المبادرة المستمرة من قبل إدارة المدعي العام في ميشيغان تفانيهم الثابت في التميز والتزامهم بتقديم خدمات عالية المستوى لسكان الولاية.