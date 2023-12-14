شركة Idea Factory International تفتح الطلبات المسبقة لإصدارات Neptunia: Sisters VS Sisters Physical Editions

يسر شركة Idea Factory International أن تعلن أن الطلبات المسبقة متاحة الآن للإصدارات المادية من Neptunia: Sisters VS Sisters على Nintendo Switch وXbox. يمكن للمعجبين الحصول على هذه الإصدارات المحدودة من اللعبة، والتي تأتي مع محتوى حصري ومكافآت.

يبلغ سعر إصدار Neptunia: Sisters VS Sisters على Nintendo Switch 49.99 دولارًا، بينما يتوفر إصدار Xbox مقابل 39.99 دولارًا. تقدم كل منصة ميزاتها الفريدة. يتضمن إصدار Switch ماهو وAnri كشخصيتين حصريتين قابلتين للعب، مما يضيف أبعادًا جديدة إلى طريقة اللعب. من ناحية أخرى، يأتي إصدار Xbox مزودًا بملابس السباحة الرياضية القابلة للتنزيل (DLC) المضمنة بالفعل في اللعبة، مما يوفر للاعبين مجموعة متنوعة من خيارات التجميل.

Neptunia: Sisters VS Sisters من المقرر إطلاقها ماديًا ورقميًا على Nintendo Switch في 23 يناير 2024. ومن المتوقع إصدار Xbox في وقت ما من العام المقبل، مما يسمح لمحبي السلسلة بالاستمتاع باللعبة على منصتهم المفضلة.

لا تفوت فرصة الحصول على نسختك من هذه اللعبة المرتقبة. اطلب مسبقًا الآن للتأكد من أنه يمكنك الانضمام إلى Goddess Candidates في مغامرتهم المثيرة للتحقيق في مختبر غامض وكشف الأسرار بداخله. من خلال طريقة اللعب التي تتضمن قتالًا مثيرًا وتخصيص الشخصيات والمهام الجانبية والمعارك القائمة على الفريق، تعد Neptunia: Sisters VS Sisters بتجربة آسرة وغامرة للاعبين.

لمزيد من المعلومات ولطلب نسختك المادية مسبقًا من Neptunia: Sisters VS Sisters، تفضل بزيارة روابط المتجر الرسمية المتوفرة أدناه. استعد للشروع في رحلة ملحمية جنبًا إلى جنب مع مرشحي الآلهة المفضلين لديك وأنقذ العالم من تفشي Trendi!

يرجى ملاحظة أن توفر الإصدارات المادية قد يختلف حسب منطقتك.