وفي تطور حديث، دعت نيبال روسيا إلى التوقف عن إرسال جنود الجورخا إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا. ويأتي هذا الطلب بعد أن شهدت نيبال فقدان ستة من جنودها الذين يخدمون في الجيش الروسي منذ فبراير 2022، مما أثار غضب وقلق بين السكان النيباليين. وتواصلت وزارة الخارجية النيبالية مع روسيا، مطالبة بإعادة جثث الجنود على الفور وتعويض أسرهم.

وتشارك الحكومة النيبالية أيضًا في الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح جندي نيبالي تم أسره حاليًا أثناء القتال إلى جانب الجيش الروسي داخل أوكرانيا. جدير بالذكر أن نيبال ليس لديها أي اتفاق رسمي مع روسيا بشأن نشر الجنود.

تشير التقارير إلى أن ما يقرب من 150 إلى 200 فرد نيبالي يعملون كمرتزقة في الجيش الروسي منذ بداية الصراع. ويسلط ميلان راج تولادهار، سفير نيبال لدى موسكو، الضوء على أنه يتم إغراء الشباب النيباليين بعروض مالية مربحة، ويتم تهريبهم فعلياً إلى روسيا للانضمام إلى المجهود الحربي. ومع ذلك، تتعاون الحكومة النيبالية بنشاط مع السلطات الدولية لإعادة مواطنيها إلى وطنهم وإثناءهم عن الانضمام إلى أي جيوش دولة ثالثة خارج الاتفاقيات الدولية القائمة.

لقد تم توثيق الشجاعة والمهارات القتالية لجنود الجورخا جيدًا، مع تاريخ طويل من الخدمة في الجيشين البريطاني والهندي. وتذكر وزارة الخارجية النيبالية مواطنيها بالمخاطر المرتبطة بالانضمام إلى القوات العسكرية الأجنبية وتحثهم على الالتزام بالاتفاقيات الدولية القائمة في البلاد.

وبينما تسعى روسيا إلى تعزيز قواتها البرية في أوكرانيا، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة التجنيد بنحو 170,000 ألف جندي، بهدف الوصول إلى إجمالي 1.32 مليون جندي. وتأتي هذه الزيادة في التجنيد في الوقت الذي تواجه فيه روسيا خسائر قياسية في حربها الطويلة التي استمرت 22 شهرًا. وقد استخدمت حملة التوظيف أساليب مختلفة، بما في ذلك المكافآت النقدية، والتواصل المستهدف، والشراكات مع المؤسسات التعليمية ووكالات الخدمة الاجتماعية.

إن النداء الذي وجهته نيبال بإنهاء نشر جنود الجورخا في أوكرانيا يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان عندما يتورط مواطنوها في صراعات خارجية. وينصب التركيز الآن على روسيا وهي تتنقل في الوضع الدبلوماسي الحساس وتعالج المخاوف التي أثارتها نيبال فيما يتعلق بسلامة ورفاهية جنودها.