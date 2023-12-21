العنوان: جيل الألفية على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على القهوة اليومية، لكن الخبراء الماليين يحثون على تحديد الأولويات

ملخص: كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة إمباور أن 60% من جيل الألفية على استعداد لإنفاق 7 دولارات على فنجان قهوة كل يوم، مشيرين إلى البهجة التي يجلبها لهم ذلك. ومع ذلك، يؤكد الخبراء الماليون مثل سوز أورمان على ضرورة إعطاء الأولوية للاحتياجات على الرغبات لتأمين مستقبل مالي أفضل. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على هذه النصيحة، إلا أنها تظل ذات صلة مع انخفاض معدلات الادخار الشخصي، وزيادة التضخم، وارتفاع ديون بطاقات الائتمان الأمريكية إلى مستوى قياسي. ولمواجهة هذه التحديات، يقترح الخبراء سداد الأرصدة الشهرية والبحث عن طرق لتقليل الإنفاق. يعد الاستثمار للتقاعد مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية أيضًا للاستفادة من الفائدة المركبة. في حين أن بعض الخبراء يشجعون الإنفاق الواعي وإيجاد التوازن، يقترح آخرون استكشاف تدابير لخفض التكاليف مثل إلغاء الاشتراكات غير الضرورية أو إنشاء ميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاستراتيجيات مثل طريقة حشو النقد والتركيز على الديون ذات الفائدة المرتفعة أن تساعد الأفراد على إدارة شؤونهم المالية بفعالية.

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جملة وصفية: حب جيل الألفية لقهوة الصباح لا يزال دون رادع على الرغم من نصيحة الخبراء الماليين.

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة إمباور أن جيل الألفية لديه عاطفة عميقة لقهوته الصباحية، حيث يرغب متوسط ​​جيل الألفية في إنفاق 7 دولارات كل يوم على كوب من القهوة الساخنة. إنها رفاهية صغيرة تجلب لهم فرحة هائلة. ومع ذلك، فإن هذه الطقوس اليومية المحبوبة لا تخلو من المنتقدين، وخاصة الخبراء الماليين الذين يجادلون بأن الأموال التي تنفق على القهوة يمكن استخدامها بشكل أفضل لتحقيق أهداف مالية طويلة المدى.

أعلنت سوز أورمان، وهي شخصية مالية معروفة، أنها لن "تهين" نفسها أبدًا بإهدار أموالها على فنجان قهوة. وتؤكد على حاجة الأفراد إلى إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم على رغباتهم. ومن خلال إعادة توجيه الأموال المنفقة على القهوة نحو الإنجازات المالية الهامة مثل بناء مدخرات الطوارئ أو سداد ديون بطاقات الائتمان، يمكن للأفراد تأمين مستقبل مالي أكثر استقرارا.

وتظل نصيحة أورمان صالحة اليوم، خاصة مع انخفاض معدلات الادخار الشخصي في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى مستويات أقل بكثير من تلك التي شهدناها في عام 2020. وفي الوقت نفسه، دفع التضخم الأسعار إلى الارتفاع، مما دفع المستهلكين إلى دفع المزيد مقابل تناولهم اليومي للكافيين. كما وصلت ديون بطاقات الائتمان الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت تريليون دولار في الربع الأخير.

ولمواجهة هذه التحديات، يدعو الخبراء الماليون إلى سداد الأرصدة المستحقة، والاستفادة من الفائدة المركبة من خلال الاستثمار في التقاعد المبكر، واستكشاف تدابير لخفض التكاليف في مجالات أخرى من الحياة. ومن خلال فحص النفقات الشهرية وتحديد الاشتراكات غير الضرورية أو النفقات التي يمكن تقليلها، يمكن للأفراد تخفيف الأعباء المالية وتخصيص الأموال لأهداف مالية أكثر أهمية.

من الضروري تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالمتع الصغيرة مع الاستمرار في تحمل المسؤولية عن المال. يقترح خبراء مثل راميت سيثي تنفيذ الإنفاق الواعي وإنشاء ميزانية تسمح بالتساهل في بعض الأحيان دون عرقلة الخطط المالية طويلة المدى. علاوة على ذلك، فإن استراتيجيات مثل طريقة الحشو النقدي، حيث يتم تقسيم الرواتب الشهرية إلى فئات إنفاق محددة، يمكن أن تساعد الأفراد على إدارة شؤونهم المالية بفعالية.

في الختام، في حين أن جاذبية قهوة الصباح قد تظل قوية بالنسبة لجيل الألفية، ينصح الخبراء الماليون باتباع نهج أكثر قياسًا. ومن خلال إعطاء الأولوية للاحتياجات على الرغبات واتخاذ خطوات استباقية نحو تحقيق الاستقرار المالي، يمكن للأفراد تأمين مستقبل أكثر إشراقا.