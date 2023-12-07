هل هناك أمل في عودة ليروي جيثرو جيبس ​​إلى NCIS؟

ترك رحيل مارك هارمون عن دراما CBS الناجحة NCIS المشجعين في حالة من الدمار. ومع ذلك، قد يكون هناك بصيص من الأمل في عودته. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، تناول هارمون إمكانية إعادة تأدية دوره كعميل خاص مشرف ليروي جيثرو جيبس.

عندما سُئل عن مستقبل جيبس ​​في العرض، ظل هارمون غامضًا. واعترف بأن جيبس ​​شوهد آخر مرة وهو يصطاد في جدول، ولكن ما إذا كان سيعود أم لا ظل غير مؤكد. ورغم أنه لم يقدم إجابة محددة، إلا أنه لم ينكر أيضًا إمكانية العودة.

ومن المثير للاهتمام أن هارمون اعترف بأنه لم يتولى دور جيبس ​​تقريبًا في المقام الأول. كان اسم الشخصية، ليروي جيثرو جيبس، هو الذي لفت انتباهه وأقنعه بالانضمام إلى العرض. وسط مناقشات حول تغيير الاسم إلى بوب جونسون، أصر هارمون على الاحتفاظ بـ ليروي جيثرو جيبس.

بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر أخبار عودة هارمون، فإنهم يأملون أيضًا في عودة ظهور شخصيات محبوبة أخرى. أثار مايكل ويذرلي، الذي لعب دور أنتوني "توني" دينوزو لمدة 13 موسمًا، التكهنات مؤخرًا بصورة تذكرنا بدوره السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وفاة ديفيد ماكالوم، الذي قام بدور دونالد "داكي" مالارد، ترك فراغًا في طاقم العرض.

بينما أصبح مصير Leroy Jethro Gibbs على المحك، لا يمكن للجماهير إلا أن يأملوا في عودة مفاجئة ستعيد الديناميكيات الجذابة والصداقة الحميمة لـ NCIS.