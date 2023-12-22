تغييرات جدول قوى الطقس في مدارس ولاية كارولينا الشمالية الغربية

ملخص: أعلنت العديد من المنظمات المدرسية في ولاية كارولينا الشمالية الغربية عن تغييرات في الجدول الزمني ليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية. في حين أن بعض المدارس ستعمل بتأخير لمدة ساعتين، سيتم إغلاق مدارس أخرى طوال اليوم.

مدارس مدينة آشفيل، أكاديمية بريفارد، مدارس مقاطعة بونكومب، مدارس مقاطعة بورك العامة، مدارس مقاطعة جراهام، مدارس مقاطعة هايوود، مدرسة ماونتن كوميونيتي بمقاطعة هندرسون، مدارس مقاطعة جاكسون، مدارس مقاطعة ماكون، كلية مجتمع ميريلاند، مدارس مقاطعة ماكدويل، مدرسة سالودا الابتدائية، قامت مدارس مقاطعة سوين ومدارس مقاطعة ترانسيلفانيا بإجراء تعديلات على جداولها الزمنية.

في حين أن غالبية المدارس ستفتح أبوابها بعد ساعتين من الموعد المعتاد، قررت مدارس مقاطعة ميتشل ومدرسة سالودا الابتدائية الإغلاق طوال اليوم. تعتبر سلامة الطلاب والموظفين ذات أهمية قصوى، وتعد عمليات الإغلاق هذه بمثابة إجراء احترازي لضمان سلامتهم.

يمكن أن تجعل الظروف الجوية السيئة السفر صعبًا وتشكل مخاطر مختلفة. يجب على مسؤولي المدرسة تقييم الوضع بعناية واتخاذ قرارات مستنيرة تعطي الأولوية لسلامة الطلاب. ومن خلال تعديل الجداول الزمنية أو إغلاق المدارس تمامًا، يهدفون إلى تقليل أي مخاطر محتملة.

يتم تشجيع أولياء الأمور والطلاب والموظفين على البقاء على اطلاع بأي تغييرات أخرى عن طريق التحقق بانتظام من مواقع المنطقة التعليمية أو مصادر الأخبار المحلية.

مع تطور حالة الطقس، ستستمر المدارس في مراقبة الظروف وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات إضافية على الجدول الزمني. ومن الضروري أن تظل جميع الأطراف المعنية على علم ومستعدة لأية تغييرات أخرى قد تنشأ.

[المصدر الأصلي: WSPA]