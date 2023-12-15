عروض عيد الميلاد الخاصة على قناة NBC تجتذب ملايين المشاهدين

حققت عروض عيد الميلاد الخاصة على شبكة NBC نجاحًا كبيرًا مع الجماهير، حيث اجتذبت ملايين المشاهدين ليلة الأربعاء. وصل العرض السنوي الخاص "Christmas in Rockefeller Center" إلى جمهور بلغ 7 ملايين شخص عبر NBC وPeacock والمنصات الرقمية على مدار ثلاثة أيام من تأخر المشاهدة. ويمثل هذا أفضل نسبة مشاهدة لإضاءة شجرة عيد الميلاد في روكفلر منذ عام 2020، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالعام الماضي.

العرض الخاص، الذي استضافته كيلي كلاركسون، شهد عروضاً لمجموعة مرصعة بالنجوم بما في ذلك كلوي بيلي، وآدم بلاكستون، وشير، وديفيد فوستر، وليز جيليس، ودارلين لوف، وسيث ماكفارلين، وباري مانيلو، وكاثرين ماكفي، وكيكي بالمر، وكارلي بيرس. مانويل توريزو. واستمتع المشاهدون بالأجواء الاحتفالية والعروض الآسرة.

بعد "Christmas in Rockefeller Center"، بثت قناة NBC أول برنامج على الإطلاق بعنوان "Christmas at Graceland"، وهو عرض خاص خاص بالعطلة تم تسجيله من منزل إلفيس بريسلي. اجتذب العرض الخاص، الذي أنتجته رايلي كيو، حفيدة إلفيس بريسلي، 5.2 مليون مشاهد على مدار ثلاثة أيام من المشاهدة على جميع المنصات. خلال الساعة 10 مساءً، كان البرنامج الأكثر مشاهدة وحصل على أعلى تقييم في العرض التوضيحي الرئيسي.

تميز "عيد الميلاد في جريسلاند" بعروض قدمها ألانيس موريسيت، وجون ليجند، وكيسي موسغريفز، وكين براون، وليني ويلسون، ولانا ديل ري، وبوست مالون، والحرب والمعاهدة. وقد أضافت قوة النجمة والموقع الفريد إلى جاذبية العرض الخاص، مما يجعله مكانًا يجب مشاهدته لمحبي موسيقى العطلات.

بشكل عام، جلبت عروض عيد الميلاد الخاصة على قناة NBC الفرح والترفيه لملايين المشاهدين، حيث استحوذت على روح العطلة وعرضت فنانين موهوبين. يوضح نجاح هذه العروض الخاصة الجاذبية الدائمة لبرامج عيد الميلاد وقوة جمع الناس معًا من خلال الموسيقى والاحتفال.