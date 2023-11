By

ينشر مراسل شبكة إن بي سي شيكاغو ومذيع عطلة نهاية الأسبوع، إيفرود كاسيمي، فرحة العيد في يوم الجمعة الأسود من خلال إطلاق أغنيته المنفردة الجديدة لعيد الميلاد، "من فضلك تعال إلى المنزل لعيد الميلاد". تعبر أغنية R&B الصادقة هذه عن الرغبة في أن تكون قريبًا من أحبائك خلال موسم الأعياد وتكون بمثابة تذكير بأهمية العائلة.

ما يميز أغنية عيد الميلاد المنفردة لكاسيمي هو أنه سيتم التبرع بنسبة 100٪ من العائدات لدعم سكان هيئة الإسكان في شيكاغو. من خلال شراء الأغنية المنفردة أو حفظها مسبقًا، لن تتمكن من الاستمتاع بأغنية جميلة فحسب، بل ستساهم أيضًا في قضية نبيلة.

تسير موهبة إيفرود كاسيمي الموسيقية جنبًا إلى جنب مع حياته المهنية كصحفي مشهور. بالإضافة إلى نجاحه في إعداد التقارير، أصدر كاسيمي ثلاثة ألبومات في الاستوديو، كما أتيحت له الفرصة للأداء جنبًا إلى جنب مع أيقونات مثل باتي لابيل وبويز II مين.

يمكنك الطلب المسبق أو حفظ أغنية "Please Come Home for Christmas" مسبقًا تحسبًا لإصدارها يوم الجمعة الأسود. من خلال القيام بذلك، فإنك تثبت دعمك للمقيمين في هيئة الإسكان في شيكاغو ورفاهيتهم خلال موسم العطلات.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني طلب الأغنية مسبقًا أو حفظها مسبقًا؟

ج: يمكنك الطلب المسبق أو الحفظ المسبق لأغنية "Please Come Home for Christmas" من خلال زيارة [URL/domain] قبل إصدارها يوم الجمعة السوداء.

س: هل إيفرود كاسيمي موسيقي محترف؟

ج: إيفرود كاسيمي ليس صحفيًا موهوبًا فحسب، بل هو أيضًا موسيقي بارع وله ثلاثة ألبومات في الاستوديو تحمل اسمه.

س: كيف تعود عائدات الأغنية المنفردة بالنفع على سكان هيئة الإسكان في شيكاغو؟

ج: سيتم التبرع بنسبة 100% من عائدات الأغنية المنفردة "Please Come Home for Christmas" لدعم سكان هيئة الإسكان في شيكاغو، مما يساعد على تعزيز موسم عطلاتهم ورفاهتهم بشكل عام.