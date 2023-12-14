لوس أنجلوس ليكرز مهتم باستعادة أليكس كاروسو وميلووكي باكس على الرادار؟

وفقًا للتقارير الأخيرة، يفكر فريق لوس أنجلوس ليكرز في إعادة اللاعب السابق أليكس كاروسو إلى قائمتهم. وقد اكتسب كاروسو، الذي يلعب حاليًا لفريق شيكاغو بولز، الاهتمام بمهاراته الدفاعية الاستثنائية وتسديده ثلاثي النقاط.

مع معاناة فريق ليكرز في التسديد من ثلاث نقاط هذا الموسم، يشير جريج سوارتز من Bleacher Report إلى أن كاروسو يمكن أن يكون الحل الأمثل لصراعاتهم الهجومية. حقق الحارس البالغ من العمر 29 عامًا نسبة مذهلة بلغت 47.7 بالمائة من محاولاته الثلاثية، مما جعله يحتل المركز الرابع في الدوري. وفي الوقت نفسه، يحتل فريق ليكرز المركز الأخير في ثلاث مرات في المباراة والكفاءة الإجمالية.

ليس سرًا أن كاروسو هو اللاعب المفضل لدى الجماهير في لوس أنجلوس، وسيكون عودته موضع ترحيب من قبل كل من الفريق والمشجعين. ومع ذلك، سيحتاج ليكرز إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مع بولز لتأمين خدماته. يقترح شوارتز صفقة من شأنها أن تشمل استحواذ ليكرز على كاروسو والمهاجم توري كريج، في حين سيحصل فريق بولز على حارس النقاط غابي فنسنت، وحارس الرماية جالين هود شيفينو، واختيار الجولة الثانية لعام 2024.

من ناحية أخرى، أبدى ميلووكي باكس أيضًا اهتمامًا بكاروسو. يبحث حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي خسر مؤخرًا فريق Jrue Holiday، عن ترقية في الجانب الدفاعي. ستكون قدرات كاروسو الدفاعية إضافة قيمة لمنطقتهم الخلفية. ومع ذلك، قد يواجه باكس تحديات في إقناع الثيران بالتخلي عن كاروسو، حيث سيحتاجون إلى تقديم أصول مقنعة في المقابل.

مع استمرار المناقشات، يستكشف كل من ليكرز وباكس إمكانية الاستحواذ على كاروسو، ولكل منهما احتياجاته الخاصة. وبينما يأمل ليكرز في تحسين تسديداته الثلاثية، يسعى باكس للحصول على تعزيزات دفاعية. يبقى أن نرى ما إذا كان كاروسو سينتهي به الأمر في لوس أنجلوس أو ميلووكي، لكن تأثيره على أي من الفريقين قد يكون كبيرًا.