رد الفعل العنيف ضد NBA 2K24: ثاني أسوأ لعبة Steam تقييمًا على الإطلاق

أثارت لعبة NBA 2K24 التي تم إصدارها مؤخرًا رد فعل عنيفًا كبيرًا من لاعبي الكمبيوتر الشخصي، مما يجعلها ثاني أسوأ لعبة Steam تقييمًا على الإطلاق. تم تطوير لعبة كرة السلة بواسطة Visual Concepts ونشرتها 2K، وقد حصلت على تقييم مستخدم "سلبي للغاية" على Steam.

إحدى الشكاوى الأساسية من لاعبي الكمبيوتر الشخصي هي أن إصدار الكمبيوتر الشخصي من NBA 2K24 لا يتساوى مع إصدارات PlayStation 5 وXbox Series X وS. وقد أدى هذا النقص في التكافؤ إلى إحباط اللاعبين الذين توقعوا تجربة لعب مماثلة عبر المنصات. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن تفشي الغش ونقص اللعب المتقاطع في الأوضاع الرئيسية، مما أدى إلى زيادة عدم الرضا بين قاعدة لاعبي الكمبيوتر الشخصي.

لا يقتصر النقد الموجه نحو NBA 2K24 على إصدار الكمبيوتر الشخصي. واجهت اللعبة أيضًا رد فعل عنيفًا بسبب معاملاتها الدقيقة العدوانية، والتي يزعم العديد من اللاعبين أنها أسوأ من أي وقت مضى. سلطت مراجعة IGN للعبة NBA 2K24 الضوء على المعاملات الدقيقة "الشنيعة" التي تعد جزءًا لا يتجزأ من العديد من أوضاع اللعبة الشائعة، مما يجعل من الصعب على اللاعبين الذين ليس لديهم جيوب عميقة المنافسة.

أدى الاستقبال السلبي على Steam إلى دفع NBA 2K24 إلى المركز الثاني على Steam250's Hall of Shame، متخلفًا فقط عن Blizzard's Overwatch 2. مع درجة 1.07 فقط بناءً على نسبة موافقة تبلغ 11% من 3,391 صوتًا، فإن الوضع الحالي للعبة هو انعكاس لـ خيبة أمل واسعة النطاق بين اللاعبين.

يبقى أن نرى كيف ستستجيب 2K لرد الفعل العنيف والمخاوف التي أثارها اللاعبون. ويأمل بعض المعجبين أن تؤدي التحديثات أو التصحيحات المستقبلية إلى معالجة المشكلات، لا سيما عدم التكافؤ وانتشار المعاملات الدقيقة. في غضون ذلك، يواصل لاعبو أجهزة الكمبيوتر ومحبو سلسلة NBA 2K التعبير عن خيبة أملهم تجاه الإصدار الأخير.

مصادر:

- IGN: "كل مراجعة لـ IGN NBA 2K على الإطلاق"

- قاعة العار في Steam250

ملحوظة: تم كتابة المقال بناءً على المعلومات الواردة في المقال المصدر، دون الوصول إلى المصادر المذكورة في النهاية.