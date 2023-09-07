NBA 2K24: ميزات وإصدارات تغير قواعد اللعبة

من المقرر أن تُحدث لعبة NBA 2K24 ثورة في مشهد كرة السلة الافتراضية بإصدارها القادم. حدد تقويمك ليوم 8 سبتمبر 2023، عندما تصل المباراة إلى الملاعب الافتراضية. يظهر كوبي براينت الأسطوري على غلاف NBA 2K24، مع توفر إصدارين ليس إصدارًا واحدًا فقط – إصدار كوبي براينت وإصدار بلاك مامبا.

ستكون اللعبة متاحة على منصات مختلفة، بما في ذلك PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي وحتى Nintendo Switch. والجدير بالذكر أن NBA 2K24 تقدم اللعب المتقاطع، مما يسمح للاعبين بتحدي أصدقائهم عبر منصات مختلفة.

كشف مدير اللعب مايك وانغ عن بعض التغييرات المثيرة. تم إصلاح آليات إطلاق النار لتحقيق التوازن بين إمكانية الوصول والمهارة. توقع شارات جديدة تمامًا، وProPlay التي تحاكي أحداث NBA الحقيقية، وتعديلات على تعزيزات الأدرينالين، ونظام عمليات الاستحواذ المحسّن.

تختلف تكلفة NBA 2K24 حسب الإصدار. يبلغ سعر إصدار Kobe Bryant 69.99 دولارًا أمريكيًا / 69.99 جنيهًا إسترلينيًا لوحدات تحكم الجيل التالي و59.99 دولارًا أمريكيًا / 59.99 جنيهًا إسترلينيًا لوحدات تحكم الجيل الحالي والكمبيوتر الشخصي وNintendo Switch. يتوفر إصدار Black Mamba مقابل 99.99 دولارًا أمريكيًا/ 89.99 جنيهًا إسترلينيًا ويتضمن محتوى إضافيًا داخل اللعبة لتعزيز تجربة NBA 2K24.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إصدار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين حصريًا لأجهزة PlayStation 25 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي، بسعر 5 دولارًا أمريكيًا/149.99 جنيهًا إسترلينيًا. يتضمن هذا الإصدار اشتراكًا لموسم كامل لمدة 129.99 شهرًا في NBA League Pass ومجموعة كبيرة من العملات الافتراضية ومحتوى MyTEAM.

مع مجموعة من تحسينات اللعب والإصدارات الجذابة، تقدم NBA 2K24 تجربة كرة سلة غامرة لن يرغب أي متحمس للألعاب في تفويتها. استعد لضرب الملاعب الافتراضية والسيطرة على اللعبة مثل النجم!

التعاريف:

- Crossplay: قدرة اللاعبين على منصات مختلفة على اللعب معًا في نفس اللعبة.

– الشارات: الإنجازات أو الجوائز داخل اللعبة التي تعزز قدرات اللاعب.

– ProPlay: آليات اللعب التي تحاكي أحداث الدوري الاميركي للمحترفين الواقعية.

– تعزيزات الأدرينالين: التحسينات التي تقدم تعزيزات مؤقتة للأداء للاعبين.

- عمليات الاستحواذ: القدرات الخاصة التي يمكن للاعب تفعيلها أثناء اللعب.

مصادر:

- الإعلان الرسمي للعبة NBA 2K24 (المصدر)