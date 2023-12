عودة شركة Sony إلى ألعاب اللاعب الفردي: ما الذي أدى إلى إلغاء لعبة The Last of Us Online

تصدرت شركة Naughty Dog، مطور الألعاب الشهير من شركة Sony، عناوين الأخبار الأسبوع الماضي عندما أعلنت إلغاء لعبة The Last of Us Online، وهي لعبة متعددة اللاعبين تجري أحداثها في عالم Last of Us الشهير. وبينما كان المعجبون يترقبون إصدارها، كشف الاستوديو أن تركيزه قد تحول نحو الألعاب السردية للاعب الواحد، والتي حددت إرث Naughty Dog.

كان قرار إلغاء The Last of Us Online مدفوعًا بإدراك أن دعم مثل هذه اللعبة بمحتوى ما بعد الإطلاق سيتطلب استثمارًا كبيرًا في الموارد على مدى فترة طويلة. كان من الممكن أن يؤثر هذا سلبًا على تطوير عناوين اللاعب الفردي المستقبلية، مما دفع Naughty Dog إلى إعادة تقييم أولوياتها.

تعمل Naughty Dog الآن على مضاعفة التزامها بتجارب اللاعب الفردي وأكدت أنها تعمل على أكثر من لعبة رئيسية للاعب واحد. يتماشى هذا التحول الاستراتيجي مع التراجع الأوسع لشركة Sony عن طموحاتها في الخدمة المباشرة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بمراجعة خطتها لإصدار 12 لعبة خدمة مباشرة بحلول مارس 2026 وصولاً إلى ستة.

لم يكن إلغاء The Last of Us Online غير متوقع على الإطلاق. في شهر مايو، واجهت اللعبة تأخيرًا بعد تقارير عن قيام شركة Sony بإعادة تقييم اتجاهها. علاوة على ذلك، أشار تقرير Kotaku في أكتوبر إلى أن اللعبة قد تم تعليقها بشكل أساسي. أشارت علامات المتاعب هذه إلى القرار النهائي بالتخلي عن المشروع.

على الرغم من أن المعجبين قد يشعرون بخيبة أمل بسبب إلغاء The Last of Us Online، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التطلع إلى The Last of Us Part II Remastered، المقرر إصداره في 19 يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن عرض HBO الذي نال استحسانًا كبيرًا والمبني على الامتياز سيصدر في 2025 يناير XNUMX. سيعود لموسمه الثاني في عام XNUMX.

بينما تشق Naughty Dog طريقها للأمام، فإنها تظل ملتزمة بتقديم روايات جذابة للاعب واحد، مما يضمن أن يتمكن المعجبون من الاستمرار في تجربة رواية القصص الغامرة التي يشتهر بها الاستوديو.