يشارك الخبراء الطرق الطبيعية لتخفيف الإمساك

الإمساك هو مشكلة هضمية شائعة تصيب الكثير من الناس. غالبًا ما نلجأ إلى الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الإمساك، ولكن هناك طرقًا طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك على الفور. شاركت الدكتورة جانين بورينج، الخبيرة الشهيرة في صحة الأمعاء ومقرها كندا، أهم نصائحها حول TikTok، وحصدت ملايين المشاهدات. في حين أن بعض الناس قد يكونون متشككين، فإن هذه الأساليب مدعومة بالأدلة العلمية.

فما هي هذه الطرق الطبيعية لتخفيف الإمساك؟ ينصح بورينج بما يلي:

1. حافظ على رطوبة جسمك: شرب كمية كافية من الماء ضروري لعملية الهضم وحركة الأمعاء بشكل سليم. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تصلب البراز وصعوبة إخراجه. اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

2. زيادة تناول الألياف: إن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يعزز حركات الأمعاء المنتظمة. قم بتضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في وجباتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تناول مكملات الألياف إذا لزم الأمر.

3. ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يحفز العضلات في الأمعاء، مما يعزز حركة الأمعاء. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو الركض، للمساعدة في منع وتخفيف الإمساك.

4. جرب العلاجات الطبيعية: يقترح بورينج استخدام العلاجات الطبيعية مثل شاي الأعشاب، مثل النعناع أو الزنجبيل، لتهدئة الجهاز الهضمي وتعزيز انتظام الأمعاء. يمكن أن تكون البروبيوتيك مفيدة أيضًا للحفاظ على أمعاء صحية.

في حين أن هذه النصائح قد تساعد في تخفيف الإمساك على الفور، فمن المهم معالجة الأسباب الكامنة وراء الإمساك من أجل الراحة على المدى الطويل. إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على تقييم مناسب وخطة علاج شخصية.

باختصار، يمكن تخفيف الإمساك من خلال الطرق الطبيعية مثل الحفاظ على رطوبة الجسم، وزيادة تناول الألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجربة العلاجات الطبيعية. توفر هذه التوصيات المقدمة من الدكتورة جانين بورينج، الخبيرة المحترمة في صحة الأمعاء، نهجًا شاملاً لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

التعاريف:

– صحة الأمعاء: تشير إلى التوازن والأداء الأمثل للجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة والأمعاء والميكروبيوم.

- الإمساك: حالة تتميز بحركات الأمعاء النادرة أو الصعبة، وغالباً ما تؤدي إلى براز صلب وجاف.

مصادر:

- "الخبير يشارك الطرق الطبيعية لتخفيف الإمساك." بريد يومي.

– د. جانين بورينج، ND، قناة يوتيوب.