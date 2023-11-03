أُجبر العلاج الطبيعي المثير للجدل على التنازل عن الترخيص بعد انتهاك المعايير

أُجبر أحد المعالجين الطبيعيين في وادي فريزر على التنازل عن رخصته بعد اعترافه بانتهاك معايير ولوائح متعددة. ادعى جيسون كلوب، الذي أدار عيادات في المكسيك والمجر وأستراليا وبنما، أنه حقق "تحسينات جذرية" في أعراض الأطفال المصابين بالتوحد باستخدام عمليات زرع الكائنات الحية الدقيقة البرازية (FMT) المصنوعة من البراز البشري. ومع ذلك، تبين أن أساليبه تنتهك قواعد وزارة الصحة الكندية ونطاق ممارسة العلاج الطبيعي في كولومبيا البريطانية.

وبموجب أمر موافقة موقع من كلوب، تم إلغاء تسجيله مع فرض غرامة قدرها 7,500 دولار. ينص الأمر على أن كلوب كان يروج ويبيع FMT لمرضى التوحد دون تصريح واستمر في القيام بذلك حتى بعد تحذيره. بالإضافة إلى ذلك، قدم ادعاءات لا يمكن التحقق منها في إعلاناته وسمح بالوصول المتقطع إلى موقعه على الإنترنت، خلافًا لوعوده.

وأكدت شركة Novel Biome التابعة لكلوب إلغاء ترخيصه وتركيزه على تصنيع منتجات FMT. الإلغاء ليس دائمًا، وبعد خمس سنوات، ستتاح لكلوب الفرصة لتقديم طلب لإعادته إلى منصبه.

يتضمن علاج FMT نقل البكتيريا والميكروبات الأخرى من براز الشخص السليم إلى المريض، إما عن طريق الشرج أو عن طريق الفم، بهدف استعادة بيئة أمعاء صحية. على الرغم من الموافقة على علاج عدوى المطثية العسيرة المتكررة، فإن أي استخدام آخر لـ FMT يعتبر تجريبيًا وينطوي على خطر الإصابة بالعدوى. انتقد العديد من النشطاء والخبراء إجراء كلوب باعتباره علاجًا غير مثبت يعرض الأطفال الضعفاء المصابين بالتوحد للخطر.

وقد رحب المدافعون عن الأطفال المصابين بالتوحد بإلغاء رخصة كلوب. ومع ذلك، أعرب البعض عن خيبة أملهم إزاء الغرامة المنخفضة نسبياً المفروضة عليه. كما أثيرت مخاوف بشأن عدم اتخاذ إجراءات تأديبية من قبل هيئات تنظيم الصحة في أونتاريو والولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاجات التوحد الأخرى المشكوك فيها.

أما بالنسبة لكلوب، فقد رفض مفتشو وزارة الصحة الكندية طلب Novel Biome للحصول على ترخيص إنتاج FMT في فبراير. لا يتمتع مختبر تشيليواك التابع للشركة بالترخيص المناسب، وقد كشف فحص أجرته وزارة الصحة الكندية عن مشكلات تتعلق بالصرف الصحي ومراقبة الجودة. الجهود جارية للحصول على ترخيص إنشاء الأدوية من وزارة الصحة الكندية.

في حين تم الإشادة بكلية أطباء العلاج الطبيعي في كولومبيا البريطانية لتعاملها مع تحقيق كلوب، يدعو النشطاء إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية محتملة. تم تقديم شكاوى إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق بصادرات كلوب من منتجات FMT إلى العائلات الأمريكية. تؤكد الطبيعة الدولية لهذه الشركات على الحاجة إلى التعاون بين وكالات تنظيم الصحة عبر الحدود لمعالجة مثل هذه المواقف بشكل فعال.

أسئلة وأجوبة

ما هو زرع الكائنات الحية الدقيقة البرازية (FMT)؟

يتضمن FMT نقل البكتيريا والميكروبات الأخرى من براز الشخص السليم إلى المريض إما عن طريق الشرج أو عن طريق الفم. الهدف هو استعادة بيئة طبيعية داخل القناة الهضمية.

ما هو الاستخدام المعتمد لـ FMT؟

في الوقت الحالي، تمت الموافقة على تقنية FMT فقط في كندا والولايات المتحدة لعلاج عدوى المطثية العسيرة المتكررة.

لماذا يعتبر FMT لمرض التوحد تجريبيا؟

في حين يتم بحث FMT لمختلف الاستخدامات المحتملة، فإن فعاليته في علاج مرض التوحد لا تزال غير مثبتة. علاوة على ذلك، فإن أي استخدام لـ FMT خارج نطاق الاستطباب المعتمد ينطوي على خطر الإصابة بالعدوى.

لماذا تم إلغاء رخصة جيسون كلوب؟

اعترف جيسون كلوب بانتهاك المعايير واللوائح في مهنته. قام بترويج وبيع FMT لمرضى التوحد دون تصريح، وقدم ادعاءات لا يمكن التحقق منها في إعلاناته، وسمح بالوصول المتقطع إلى موقعه على الإنترنت ضد اللوائح.

هل يستطيع جيسون كلوب التقدم بطلب لاستعادة رخصته؟

نعم، سيكون لجيسون كلوب الحق في التقدم بطلب إعادته إلى منصبه خلال خمس سنوات.

هل تم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد المهنيين الصحيين الآخرين الذين يروجون لعلاجات التوحد المشكوك فيها؟

أعرب النشطاء عن خيبة أملهم إزاء النقص النسبي في الإجراءات التأديبية من قبل الكليات والمجالس الطبية في أونتاريو والولايات المتحدة. وقد تم تقديم شكاوى بشأن علاجات مختلفة، بما في ذلك العلاج "بالاستخلاب" وعلاجات الأوزون للمستقيم.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة الكندية ضد أعمال جيسون كلوب، Novel Biome؟

رفضت وزارة الصحة الكندية طلب Novel Biome للحصول على ترخيص إنتاج FMT. كشفت عمليات التفتيش عن مشكلات تتعلق بالصرف الصحي ومراقبة الجودة في مختبر تشيليواك التابع للشركة. تعمل Novel Biome حاليًا على الحصول على ترخيص إنشاء الأدوية من وزارة الصحة الكندية.

هل هناك أي اتهامات جنائية ضد جيسون كلوب؟

كانت هناك دعوات لتوجيه اتهامات جنائية محتملة ضد جيسون كلوب، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تقديم أي اتهامات في هذا الوقت.

هل تم تقديم شكاوى ضد جيسون كلوب في بلدان أخرى عرض فيها خلوات FMT؟

تم تقديم شكاوى إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء بشأن صادرات جيسون كلوب من منتجات FMT إلى العائلات الأمريكية. ومع ذلك، لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.