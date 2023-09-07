رؤى جديدة حول تطور الأوراق ولوالب فيبوناتشي في النباتات

أحدثت دراسة حديثة أجريت على أحفورة نباتية عمرها 407 ملايين سنة ثورة في فهمنا لتطور الأوراق والنمط الرياضي الشهير المعروف باسم حلزونات فيبوناتشي. تتحدى النتائج الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن التكوينات الحلزونية التي لوحظت في النباتات المعاصرة كانت سائدة في النباتات الأرضية الأولى.

وخلافًا للنظريات السابقة، أظهرت النباتات القديمة نوعًا مختلفًا من الترتيب الحلزوني، مما يشير إلى أن حلزونات أوراق النبات تطورت عبر مسارين تطوريين منفصلين. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التاريخ التطوري المتنوع للنباتات الحلزونية الورقية، ويشير إلى أن حلزونات فيبوناتشي النموذجية التي نراها في الطبيعة اليوم لم تكن موجودة في النباتات البرية الأولى.

استخدمت الدراسة، التي قادتها جامعة إدنبره، تقنيات إعادة البناء الرقمية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبراعم الورقية في نبات الطحالب المتحجر Asteroxylon mackiei. تم العثور على هذه الحفرية المحفوظة بشكل استثنائي في Rhynie chert، وهي رواسب رسوبية اسكتلندية معروفة بأدلتها على النظم البيئية المبكرة.

اكتشف الباحثون أن الأوراق والهياكل التكاثرية لنبات Asteroxylon mackiei كانت مرتبة بشكل شائع في حلزونات غير فيبوناتشي، وهو نمط نادر في النباتات المعاصرة. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراض القائل بأن حلزونات فيبوناتشي كانت سمات قديمة أصبحت محفوظة بشكل كبير في النباتات.

يوفر النموذج ثلاثي الأبعاد لـ Asteroxylon mackiei، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الفنان الرقمي Matt Humpage باستخدام العرض الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، فرصة فريدة لفحص ترتيب الأوراق في نبات عمره 3 مليون عام. يسلط البحث الضوء على أهمية التقدم التكنولوجي وكيف يساهم في فهمنا لتطور النبات.

الدراسة لها آثار أوسع لفهم لوالب فيبوناتشي في النباتات البرية. ويشير ذلك إلى أن اللوالب غير الموجودة في فيبوناتشي كانت شائعة في الطحالب القديمة وأن تطور اللوالب الورقية قد تباعد إلى مسارين منفصلين. وهذا يتحدى الافتراض القائل بأن حلزونات فيبوناتشي عالمية في النباتات.

إن إجراء المزيد من الأبحاث حول تطور الأوراق والتاريخ التطوري لحلزونات فيبوناتشي في النباتات سوف يساهم في فهم أكثر شمولاً للأنماط الرائعة التي لوحظت في الطبيعة.

المصدر

- "تطورت الأوراق والأبواغ في لوالب نادرة غير فيبوناتشي في النباتات الورقية المبكرة" بقلم هولي آن تورنر، وماثيو هومباج، وهانز كيرب، وألكسندر ج. هيذرينجتون، العلوم (DOI: 10.1126/science.adg4014).

– جامعة إدنبرة: https://www.ed.ac.uk/news/2023/ancient-plant-fossil-reshapes-our-understanding-of