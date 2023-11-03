تأثير ناسكار: إحداث ثورة في السباق من أجل مستقبل مستدام

خطت NASCAR، وهي منظمة مشهورة لسباقات السيارات، خطوة هائلة نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إطلاق مبادرتها الرائدة، NASCAR Impact. يهدف هذا البرنامج المبتكر، الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام، إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمعات التي تقام فيها سباقات ناسكار. وقد حددت المنظمة هدفًا ساميًا يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول عام 2035.

وفقًا لرايلي نيلسون، رئيس قسم الاستدامة في ناسكار، فإن مفهوم صافي انبعاثات العمليات الصفرية يتعلق بالنطاقين الأول والثاني، والذي يركز بشكل أساسي على البصمة الكربونية التي تتحكم فيها ناسكار مباشرة. ويشمل ذلك الانبعاثات الناجمة عن أنشطتها التشغيلية، مثل إدارة النفايات واستهلاك الطاقة.

أحد المجالات الرئيسية التي تنفذ فيها NASCAR الممارسات المستدامة بشكل فعال هو المسارات نفسها. ومن التغييرات الملحوظة التي سيلاحظها المتحمسون عند حضورهم السباقات هو وجود محطات تعبئة المياه بالقرب من البوابات الثانية والثالثة والرابعة. ويتم تشجيع المشجعين على إحضار زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام وملئها بالمياه الباردة والنظيفة من هذه الصنابير، مما يقلل من استهلاك الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

يتم أيضًا إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير من قبل NASCAR. يتم وضع صناديق إعادة التدوير بشكل استراتيجي في جميع أنحاء مناطق المهرجان وفي داخلها، مما يسهل التخلص السليم من النفايات وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ناسكار بتجربة برنامج قابل لإعادة الاستخدام في الأجنحة والمناطق المتميزة، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمرطبات باستخدام بدائل مستدامة مثل الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام.

يمتد التزام NASCAR بالاستدامة إلى ما هو أبعد من هذه التغييرات الصغيرة. تعمل المنظمة بنشاط على استكشاف موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لمساراتها، وتعزيز استخدام الوقود النظيف، وتوسيع مبادرات إعادة التدوير، وتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية (EV). ومن خلال تبني هذه التدابير التقدمية، تشق NASCAR طريقًا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.

يؤكد رايلي نيلسون على أن النهج الشامل هو المفتاح لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بـ NASCAR. يمكن لكل فرد أن يحدث تأثيرًا ذا مغزى من خلال تقليل بصمته الكربونية وفقًا لظروفه وقيمه الخاصة. ومع الإحساس المشترك بالهدف والجهد الجماعي، فإن NASCAR واثقة من إمكانية تحقيق التغيير الإيجابي.

أسئلة وأجوبة

ما هو تأثير ناسكار؟

NASCAR Impact هي مبادرة جديدة أطلقتها NASCAR تهدف إلى إحداث التغيير في المجتمعات التي يتسابقون فيها. وتركز على تحقيق صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول عام 2035.

كيف تعمل ناسكار على تحقيق الاستدامة في مساراتها؟

تقوم NASCAR بتنفيذ العديد من الممارسات المستدامة في مساراتها، مثل تركيب محطات تعبئة المياه للجماهير لإعادة ملء زجاجاتهم القابلة لإعادة الاستخدام ووضع صناديق إعادة التدوير بشكل استراتيجي في جميع أنحاء مناطق المهرجان وداخله.

ما الذي تفعله ناسكار لتقليل النفايات؟

تقوم NASCAR بتجريب برنامج قابل لإعادة الاستخدام في الأجنحة والمناطق المتميزة، لتزويد المشجعين بأكواب قابلة لإعادة الاستخدام وبدائل مستدامة أخرى. كما أنهم يستكشفون بنشاط موارد الطاقة المتجددة، والوقود النظيف، ويوسعون جهود إعادة التدوير.

كيف يمكن للأفراد المساهمة في جهود الاستدامة في ناسكار؟

وفقًا لرئيس الاستدامة في NASCAR، يمكن للأفراد تقليل بصمتهم الكربونية بطرق تتوافق مع ظروفهم وقيمهم الخاصة. ومن خلال اتخاذ خيارات واعية وتبني الممارسات المستدامة، يمكن للجميع المساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا.