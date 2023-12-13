اكتشف العلماء قزمًا بنيًا صغيرًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

حقق العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائدًا من خلال تحديد قزم بني صغير يطفو بحرية، تبلغ كتلته ثلاثة إلى أربعة أضعاف كتلة كوكب المشتري فقط. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول عملية تكوين مثل هذه الأقزام البنية الصغيرة، التي تمتد على الخط الفاصل بين النجوم والكواكب.

وركز فريق البحث، بقيادة كيفن لوهمان من جامعة ولاية بنسلفانيا، دراستهم على العنقود النجمي IC 348، الذي يقع على بعد حوالي 1,000 سنة ضوئية في منطقة تشكل النجوم برشاوس. من خلال مراقبة العنقود باستخدام أدوات Webb NIRCam وNIRSpec، تمكن الفريق من تحديد موقع الأقزام البنية المرشحة بناءً على سطوعها وألوانها. كانت حساسية ويب للأشعة تحت الحمراء ورؤيته الحادة حاسمة في اكتشاف هذه الأجسام الخافتة وتمييزها عن المجرات الخلفية.

ويشكل القزم البني المكتشف حديثا، الذي يزن ثلاثة إلى ثمانية أضعاف كتلة كوكب المشتري، تحديا نظريا في فهم عملية تكوينه. على عكس النجوم، تتمتع الأقزام البنية بجاذبية أضعف، مما يجعل من غير المرجح أن تنهار سحابة صغيرة من الغاز وتشكل قزمًا بنيًا. ومع ذلك، يرى الفريق أن هذه الأجسام من المرجح أن تكون أقزامًا بنية أكثر من الكواكب المقذوفة، نظرًا لنطاق كتلتها وندرة الكواكب العملاقة بين النجوم منخفضة الكتلة.

يوفر اكتشاف هذه الأقزام البنية الصغيرة رؤى قيمة حول عملية تكوين النجوم ويمكن أن يساهم في فهم أفضل للكواكب الخارجية. في الواقع، يظهر اثنان من الأقزام البنية في هذه الدراسة بصمة طيفية لهيدروكربون غير معروف، وهو جزيء تم اكتشافه سابقًا في الغلاف الجوي لكوكب زحل وقمره تيتان. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذا الجزيء في الغلاف الجوي لجسم خارج نظامنا الشمسي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المزيد من الأقزام البنية وتحديد طبيعتها الحقيقية. إن توسيع منطقة البحث داخل IC 348 وإجراء مسوحات أطول يمكن أن يكشف عن أشياء إضافية ويوفر فهمًا أوضح لحالتها. نُشرت هذه النتائج في المجلة الفلكية كجزء من برنامج مراقبة الوقت المضمون التابع لناسا 1229.

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إحداث ثورة في فهمنا للكون، وحل الألغاز في نظامنا الشمسي وخارجه. باعتباره تعاونًا دوليًا بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، يَعِد ويب بالكشف عن المزيد من الأسرار حول العوالم البعيدة وأصول كوننا.