في تحول مثير للأحداث، تم اكتشاف حطام مركبة فضائية غريبة على كوكب المريخ. لكي نكون واضحين، فإن الكائنات الفضائية المعنية هي بشر من الأرض، والمركبة الفضائية المعنية هي مروحية ناسا الصغيرة، Ingenuity. خلال رحلتها السادسة والعشرين، التقطت Ingenuity صورًا مذهلة لمعدات الهبوط المحطمة، وبقايا الهبوط المحفوف بالمخاطر الذي أوصلها مع المركبة الجوالة Perseverance بأمان إلى سطح المريخ.

الرحلة إلى المريخ ليست بالمهمة السهلة. تتضمن عملية الهبوط، التي أطلق عليها على نحو مناسب "سبع دقائق من الإرهاب"، سلسلة من المناورات المنسقة بدقة. عندما هبطت المركبة عبر الغلاف الجوي للمريخ، واجهت سرعات تصل إلى 13,000 ميل في الساعة. وقد تحمل الدرع الحراري احتكاكًا هائلًا، مما أدى إلى إبطاء المركبة الفضائية إلى سرعة مثيرة للإعجاب تبلغ 1,000 ميل في الساعة. ثم تم نشر مظلة أسرع من الصوت، مما أدى إلى تقليل السرعة إلى حوالي 200 ميل في الساعة. في النهاية، أدت الصواريخ الراجعة إلى توقف المركبة، لكن Skycrane هي التي حملت المركبة لمسافة العشرين مترًا الأخيرة على الأرض.

ومع ذلك، تركت تقنيات الهبوط البارعة هذه أثرًا من الحطام في أعقابها. تناثر الدرع الحراري والمظلة والغطاء الخلفي المهملين في المناظر الطبيعية المريخية، كاشفين عن بقايا رحلتنا خارج كوكب الأرض. وكان برنامج Ingenuity، الذي تم تصميمه في البداية لخمس رحلات فقط، هو الذي وفر نقطة مراقبة غير مسبوقة لالتقاط مشاهد الجرائم المريخية.

خلال رحلة إضافية، التقطت Ingenuity صورًا رائعة لحطامها. منح قرار وكالة ناسا بتمديد عمليات طيران Ingenuity الفرصة لاستكشاف تضاريس ومنظورات جديدة على المريخ. لا تعد الصور الملتقطة بمثابة مورد لا يقدر بثمن لفريق برنامج Mars Sample Return فحسب، بل تقدم أيضًا لمحة عن التحديات الهندسية لمهام الهبوط المستقبلية.

أما بالنسبة لأهمية هذه الصور، فمن الصعب قياسها من الناحية الهندسية البحتة. ومع ذلك، من وجهة نظر إنسانية، فإنها تحمل قيمة لا تقدر بثمن. إنها تسمح لنا بمشاهدة مركبة فضائية تحطمت على كوكب غريب وتكون بمثابة تذكير بأننا الفضائيون المسؤولون عن استكشاف أعماق كوننا.

في حين أن اكتشاف الحطام الفضائي عادة ما يستحضر صور الكارثة، فإن قصة رحلة إنجنيويتي تقف بمثابة شهادة على براعة الإنسان وسعينا الدؤوب للمعرفة. للحصول على نظرة مختلفة عن الكائنات الفضائية التي تهبط اضطراريًا على الأرض، اطلع على السلسلة الجذابة "Resident Alien" المتاحة للبث على Peacock.