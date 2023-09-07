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تكتشف مركبة Mars Rover Perseverance التابعة لناسا تكوينات صخرية مثيرة للاهتمام

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
تكتشف مركبة Mars Rover Perseverance التابعة لناسا تكوينات صخرية مثيرة للاهتمام

التقطت مركبة ناسا المريخية Perseverance مؤخرًا صورًا لتكوينات صخرية على سطح المريخ تشبه زعنفة القرش ومخلب السلطعون. توفر هذه الاكتشافات الرائعة معلومات قيمة عن التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر.

وكشفت الصور، التي تم التقاطها بواسطة أداة Mastcam-Z التابعة لشركة Perseverance، عن تكوين صخري يشبه زعانف سمك القرش، يقف منتصبا في تربة المريخ. يشير الشكل الفريد للصخرة إلى أنها ربما تكونت بفعل التآكل بفعل الرياح مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى تشكيل زعانف القرش، التقطت بيرسيفيرانس أيضًا صورة لصخرة تحمل شبهاً مذهلاً بمخلب السلطعون. ويبدو أن هذه الصخرة لها حافة خشنة وشكل مميز، مما دفع العلماء إلى فحص تركيبها وأصولها عن كثب.

وتحظى هذه التكوينات الصخرية باهتمام كبير من العلماء لأنها يمكن أن توفر أدلة حول العمليات الجيولوجية التي حدثت على المريخ على مدى ملايين السنين. ومن خلال دراسة هذه التكوينات، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة للمناخ الماضي للكوكب وإمكانية دعم الحياة الميكروبية.

تتمثل مهمة المثابرة على المريخ في البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة وجمع العينات لإعادتها إلى الأرض في المستقبل. تم تجهيز المركبة بأدوات وكاميرات مختلفة تسمح لها بتحليل بيئة المريخ بقدر كبير من التفصيل.

إن اكتشاف التكوينات الصخرية لزعانف القرش ومخلب السلطعون يسلط الضوء على المناظر الطبيعية المتنوعة الموجودة على سطح المريخ. وهذا يؤكد أيضًا أهمية الاستكشاف والبحث في كشف أسرار كوكبنا المجاور.

مصادر:

- مركبة ناسا المريخية بيرسيفيرانس تلتقط "زعانف القرش" و"مخلب السلطعون" - بي بي سي نيوز

– ناسا المثابرة المريخ روفر – ناسا

ملاحظة: هذه المقالة عبارة عن إعادة كتابة بناءً على المقالة المصدر المذكورة أعلاه.

By فيكي ستافروبولو

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