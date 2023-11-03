مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تكشف عن نظام كويكب ثنائي

أكملت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا مؤخرًا تحليقًا بالقرب من هدفها الأول للكويكب وحققت اكتشافًا مفاجئًا - الكويكب المسمى دينكينيش، هو في الواقع نظام ثنائي يتكون من كويكب أولي أكبر و"قمر" أصغر يدور حوله. وكشفت الصور التي التقطتها لوسي عن هذه الميزة الفريدة وأذهلت العلماء المشاركين في المهمة.

ويقدر عرض الكويكب الرئيسي في نظام دينكينيش بحوالي نصف ميل، في حين يبلغ عرض قمره الصناعي حوالي 0.15 ميل. وقد أدى هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى زيادة الإثارة المحيطة بمهمة لوسي، والتي تهدف إلى استكشاف أسراب طروادة، وهما مجموعتان من الكويكبات تقعان على نفس مسار كوكب المشتري.

وقال عالم الكواكب في وكالة ناسا توماس ستاتلر: "إن أحصنة طروادة هي آخر مجموعة كبيرة من الأجسام التي لم نرها عن قرب بعد". "وسوف تفعل لوسي ذلك للمرة الأولى."

سُميت المهمة على اسم الهيكل العظمي الشهير "لوسي"، وهو اكتشاف رائد في تطور الإنسان. وبالمثل، تأمل وكالة ناسا أن توفر دراسة هذه الحفريات الكوكبية رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي.

على الرغم من أن التركيز الأساسي لمواجهة لوسي مع دينكينيش كان هو اختبار نظام تتبع الكويكبات الخاص بالمركبة الفضائية، إلا أن التحليل الأولي للصور يشير إلى أن دراسة هذا الكويكب الثنائي يمكن أن تلقي الضوء على كيفية هجرة الكويكبات ذات الحجم المماثل بالقرب من الأرض. ومثل هذه المعرفة ضرورية لتقييم التهديدات المحتملة لكوكبنا.

وبينما كان دينكينيش إضافة غير متوقعة لمهمة لوسي، ستواصل المركبة الفضائية رحلتها الطموحة عبر الفضاء. وبعد الالتقاء مع كويكب آخر في الحزام الرئيسي وحلقات شمسية إضافية، ستصل لوسي إلى أسراب طروادة في عام 2027، تليها زيارة إلى سرب الكويكبات التي تتبع كوكب المشتري في عام 2033.

ومن خلال كشف أسرار هذه الأجرام السماوية البعيدة، ستساهم مهمة لوسي في فهمنا لتاريخ النظام الشمسي ومكاننا فيه. يحمل كل كويكب معلومات لا تقدر بثمن تساعد العلماء على تجميع قصة أصولنا الكونية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي كشفه تحليق لوسي بالقرب من دينكينيش؟

ج: أظهر التحليق أن دينكينيش هو نظام كويكب ثنائي يتكون من كويكب أولي أكبر وقمر صناعي أصغر.

س: ما هي أسراب طروادة؟

ج: أسراب طروادة عبارة عن مجموعتين من الكويكبات تقعان على نفس مسار كوكب المشتري.

س: لماذا سميت البعثة باسم لوسي؟

ج: سُميت المهمة على اسم الهيكل العظمي الشهير "لوسي"، الذي أحدث ثورة في فهم العلماء للتطور البشري.

س: ما هو الهدف من دراسة أسراب طروادة؟

ج: إن دراسة أسراب طروادة ستوفر رؤى قيمة حول تاريخ نظامنا الشمسي وتكوينه.