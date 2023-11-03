اكتشافات جديدة في مهمة لوسي التابعة لناسا: العثور على نظام كويكب ثنائي غير متوقع

قامت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، في مهمتها لاستكشاف كويكبات طروادة المرتبطة بكوكب المشتري، بأول تحليق قريب لها من كويكب مؤخرًا. تفاجأ فريق المهمة عندما وصلت الصور الأولى من التحليق إلى الأرض، حيث اكتشفوا كويكبًا صغيرًا آخر يدور حول الكويكب الأكبر. وقد أدى هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى تحويل عدد الكويكبات التي ستمر بها لوسي من 10 إلى 11، كما يوضح الباحث الرئيسي في المهمة هال ليفيسون.

الكويكب الذي طارت لوسي بالقرب منه يدعى دينكينيش، وهو ما يعني "رائع" باللغة الأمهرية. والتقطت كاميرات المركبة الفضائية صورا تفصيلية لنظام الكويكبات الثنائية، تظهر الكويكب الأصغر الذي يدور حول الكويكب الأكبر. هذا الوحي يجعل من دينكينيش موضوعًا فريدًا ورائعًا للدراسة.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة ناسا واجهت أنظمة كويكبات ثنائية في الماضي. قد يتذكر البعض نظام ديديموس وديمورفوس، الذي تعمدت مهمة DART التابعة لناسا التأثير عليه في عام 2022 لاختبار استراتيجيات الدفاع عن الأرض. يحمل نظام دينكينيش بعض أوجه التشابه مع ديديموس وديمورفوس، ولكن هناك أيضًا اختلافات مثيرة للاهتمام يتطلع العلماء إلى مزيد من التحقيق فيها.

تكشف الصور التي التقطتها كاميرا لوسي للتصوير الاستطلاعي طويل المدى (LORRI) أثناء التحليق أن دينكينيش يبلغ عرضه حوالي نصف ميل، بينما يبلغ عرض الكويكب الأصغر حوالي 15 ميل. كانت هذه الصور التفصيلية أيضًا بمثابة اختبار على متن الطائرة لنظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية، والذي كان أداؤه رائعًا على الرغم من التحديات غير المتوقعة التي يمثلها الهدف.

ستواصل مهمة لوسي رحلتها، ومن المقرر أن يتم الطيران التالي في عام 2025 عندما تقترب المركبة الفضائية من الكويكب دونالدجوهانسون. ستكون البيانات التي تم جمعها خلال هذا التحليق لا تقدر بثمن في توسيع فهمنا للكويكبات وخصائصها المعقدة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا وجدت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا خلال أول تحليق لها بالقرب من الكويكب؟

ج: اكتشفت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا نظامًا ثنائيًا للكويكبات خلال أول تحليق لها بالقرب من الكويكب المسمى دينكينيش.

س: ما أهمية العثور على نظام كويكب ثنائي؟

ج: إن اكتشاف نظام كويكب ثنائي يوفر فرصًا فريدة للدراسة العلمية ويمكن أن يلقي الضوء على تكوين الكويكبات وتطورها.

س: ما حجم الكويكبات الموجودة في نظام دينكينيش؟

ج: يُقدر عرض الكويكب الأكبر، دينكينيش، بحوالي نصف ميل، في حين يبلغ عرض الكويكب الأصغر حوالي 15 ميل.

س: هل هناك أنظمة كويكبات ثنائية أخرى واجهتها ناسا من قبل؟

ج: نعم، لقد واجهت وكالة ناسا سابقًا أنظمة كويكبات ثنائية مثل ديديموس وديمورفوس.

س: ما هو الهدف التالي لمركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا؟

ج: الهدف التالي للمركبة الفضائية لوسي هو الكويكب دونالدجوهانسون، الذي ستقترب منه في عام 2025.