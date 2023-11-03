اكتشاف جديد: مركبة لوسي الفضائية تكشف عن نظام كويكب ثنائي

حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، في مهمتها لاستكشاف كويكبات طروادة المرتبطة بكوكب المشتري، اكتشافًا مثيرًا خلال أول تحليق لها حول أحد الكويكبات. وأثناء تحليق المركبة الفضائية بالقرب من الكويكب المسمى دينكينيش، التقطت صورًا كشفت عن كويكب صغير آخر يدور حول الكويكب الأكبر، مما يجعله نظام كويكب ثنائي.

وقد أثبت اسم Dinkinesh، الذي يعني "رائع" باللغة الأمهرية، أنه مناسب حيث أعرب الفريق الذي يقف وراء مهمة لوسي عن حماسته. أدى هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى زيادة عدد جولات لوسي من الكويكبات السبعة المخطط لها إلى أحد عشر كويكبًا، بما في ذلك قمرين طروادة وهذا القمر الصناعي المكتشف حديثًا.

يشترك نظام الكويكبات الثنائي هذا في بعض أوجه التشابه مع نظام ديديموس وديمورفوس، الذي زارته مركبات فضائية مختلفة تابعة لناسا. في الواقع، اصطدمت مهمة DART التابعة لناسا عمدًا بالديمورفوس في سبتمبر 2022 لاختبار خطة الدفاع عن الأرض. ومع ذلك، هناك "اختلافات مثيرة للاهتمام" تستحق التحقيق، وفقًا لعالم مشروع لوسي، كيث نول.

أثناء التحليق، تجاوزت لوسي دينكينيش بسرعة 10,000 ميل في الساعة من مسافة حوالي 270 ميلًا فوق الكويكب. التقطت كاميرا التصوير الاستطلاعي طويل المدى (LORRI) الخاصة بالمركبة الفضائية صورًا مفصلة بشكل لا يصدق لزوج الكويكب. وبناءً على هذه الصور، قدر الفريق عرض دينكينيش بنصف ميل، بينما يبلغ عرض الكويكب الأصغر حوالي 0.15 ميل.

بالإضافة إلى هذا الاكتشاف المثير، كان تحليق لوسي بمثابة اختبار على متن الطائرة لنظام التتبع الطرفي للمركبة الفضائية. تشير النتائج الأولية إلى أن نظام التتبع كان يعمل على النحو المنشود، حتى عندما يواجه هدفًا أكثر تحديًا مما كان متوقعًا.

خلال الأسبوع المقبل، سيواصل الفريق تحليل البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق. من المقرر أن تتم رحلة لوسي القادمة في عام 2025 عندما تقترب من الكويكب دونالدجوهانسون، مما يعد بمزيد من الأفكار حول عالم الكويكبات الرائع.

أسئلة وأجوبة

ماذا يعني أن يكون الكويكب ثنائيًا؟

عندما يكون الكويكب ثنائيًا، فهذا يعني أن هناك كويكبين في مدار قريب حول بعضهما البعض. يدور الكويكب الأصغر حول الكويكب الأكبر، مشكلًا نظامًا ثنائيًا.

ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا؟

تتمثل مهمة المركبة الفضائية لوسي في استكشاف كويكبات طروادة، وهي أجسام تشترك في مدار كوكب المشتري حول الشمس. ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول التكوين المبكر للنظام الشمسي.

كيف اكتشفت لوسي الكويكب الثنائي؟

التقطت كاميرا لوسي للتصوير الاستطلاعي بعيد المدى (LORRI) صورًا تفصيلية لزوج الكويكبات أثناء التحليق. وكشفت هذه الصور عن وجود كويكب أصغر يدور حول الكويكب الأكبر، مما يشير إلى وجود نظام ثنائي.

ما هي بعض أوجه التشابه بين نظام دينكينيش الثنائي ونظام ديديموس وديمورفوس؟

يشتمل كلا النظامين الثنائيين على كويكب أكبر مع وجود كويكب أصغر في مداره. ومع ذلك، هناك أيضًا اختلافات ملحوظة يجدها العلماء مثيرة للاهتمام ويخططون لمزيد من التحقيق فيها.

متى سيحدث تحليق لوسي التالي؟

من المقرر أن تتم رحلة لوسي التالية في عام 2025 عندما تقترب من الكويكب دونالدجوهانسون.