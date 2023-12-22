ناسا تختبر بنجاح محرك صاروخي مطبوع ثلاثي الأبعاد للحرق الممتد

نجحت وكالة ناسا في اختبار محرك صاروخي دوار للتفجير ثلاثي الأبعاد (RDRE)، مما أدى إلى احتراق مستدام استمر ثلاث مرات أطول من الاختبار الأولي. ولّد RDRE أكثر من 3 رطل من الدفع لمدة 5,800 ثانية خلال الاختبار الذي أجري في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل، ألاباما.

يستخدم محرك الصاروخ الدوار الاحتراق الأسرع من الصوت، والذي ينتج طاقة أكبر بوقود أقل مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية. يمكن لهذا التقدم أن يمكّن مركبات الهبوط المأهولة والمركبات بين الكواكب من السفر لمسافات أبعد في الفضاء السحيق، بما في ذلك وجهات مثل القمر والمريخ.

ويهدف الاختبار الأخير إلى استكشاف كيفية قياس حجم الاحتراق لفئات الدفع المختلفة، ودعم أنواع مختلفة من أنظمة المحرك وتمكين نطاق أوسع من المهام. تعمل ناسا على تطوير RDRE بوزن 10,000 رطل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل لتحقيق أداء أعلى.

سلط توماس تيسلي، مهندس أجهزة الاحتراق في وكالة ناسا، الضوء على أهمية هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن RDRE يسمح "بصنع أنظمة دفع خفيفة الوزن تسمح لنا بإرسال المزيد من الكتلة والحمولة إلى الفضاء السحيق، وهو عنصر حاسم في قمر ناسا للوصول إلى الفضاء". رؤية المريخ."

ومع الاختبار الناجح، أصبحت وكالة ناسا على بعد خطوة واحدة من تحقيق هدفها المتمثل في إرسال البشر وحمولات أكبر إلى المريخ. تعد قدرة الحرق الممتدة للمحرك الصاروخي المطبوع ثلاثي الأبعاد ذات أهمية خاصة لمجموعة من المهام، بما في ذلك هبوط المركبات الفضائية والحرق في الفضاء السحيق الضروري للسفر بين الكواكب.

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