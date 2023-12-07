ناسا تخطط لإرسال طائرة بدون طيار Dragonfly لاستكشاف بيئة تيتان الفريدة

وافقت وكالة ناسا على مهمة Dragonfly الطموحة، والتي سترسل طائرة بدون طيار بحجم سيارة لاستكشاف قمر زحل، تيتان. وتهدف المهمة إلى دراسة الكيمياء الفريدة لتيتان والتحقق مما إذا كان القمر يمكن أن يؤوي حياة. وستقوم مركبة Dragonfly، المجهزة بثمانية دوارات، باستكشاف سطح القمر لمدة تقرب من ثلاث سنوات، حيث تقلع وتهبط في مواقع متعددة. ستقوم الطائرة بدون طيار بدراسة الظروف التي سبقت الحياة على تيتان، والتي يُعتقد أنها مشابهة للأرض المبكرة ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول أصول الحياة. ووصفت إليزابيث "زيبي" ترتل، الباحثة الرئيسية في المهمة، تيتان بأنه المكان الوحيد في النظام الشمسي الذي يتمتع بهذا النوع من الكيمياء.

تحتوي كثبان تيتان المغطاة بقشرة الماء المثلج على جزيئات عضوية غنية بالكربون يمكن أن تشكل اللبنات الأساسية للحياة. ستقوم المهمة أيضًا بتقييم ما إذا كان تيتان عالمًا صالحًا للسكن والبحث عن علامات الحياة. ومن المقرر إطلاق Dragonfly في عام 2028 وسيهبط في منتصف الثلاثينيات من هذا القرن. وعلى الرغم من درجات الحرارة شديدة البرودة والظروف الصعبة، فإن ناسا واثقة من نجاح المهمة. العديد من التقنيات المطلوبة للمهمة موجودة بالفعل وتم اختبارها في بيئات قاسية، مثل المريخ. تعمل المركبة الفضائية بالطاقة النووية، على غرار مركبات المريخ، وستستخدم الغلاف الجوي الكثيف لتيتان للرفع.

للتحضير للمهمة، اختبر المهندسون نماذج Dragonfly في البيئات الصحراوية، مما يوفر خبرة وبيانات قيمة. وبمجرد وصولها إلى سطح تيتان، ستبحر الطائرة بدون طيار في طريقها بشكل مستقل، وتجري الأبحاث وتعيد الشحن حسب الحاجة. ستوفر المهمة التي تبلغ تكلفتها 850 مليون دولار رؤى غير مسبوقة لبيئة تيتان وربما تُحدث ثورة في فهمنا للظروف الضرورية للحياة.