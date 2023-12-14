يُظهر القمر الصناعي الجديد TEMPO إمكانات مذهلة لرصد تلوث الهواء

ملخص:

لقد تجاوز القمر الصناعي للانبعاثات التروبوسفيرية التابع لناسا: رصد التلوث (TEMPO)، وهو أول قمر صناعي يوفر قياسات كل ساعة لتلوث الهواء، التوقعات ويتطلع المسؤولون الآن إلى إطالة عمره لمدة تصل إلى 10 سنوات. بدأ تشغيل TEMPO منذ أبريل، حيث يقوم بمسح المناطق الممتدة من الرمال النفطية في كندا إلى شبه جزيرة يوكاتان ومن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. تم اختبار الأداة بعناية وهي تعمل بشكل جيد للغاية، وتوفر بيانات قيمة عن الملوثات مثل الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والفورمالدهيد والهباء الجوي. تعتزم ناسا مشاركة هذه البيانات مع منظمات مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة حماية البيئة لتعزيز توقعات جودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط جارية للتعاون مع المعهد الوطني الكوري الجنوبي للبحوث البيئية لتطوير نسخة محسنة من القمر الصناعي.

نجاح TEMPO وخططها المستقبلية:

لقد تجاوزت تقنية TEMPO، التي طورتها شركة Ball Aerospace، التوقعات في مهمتها لمراقبة تلوث الهواء. ويخطط الفريق بقيادة باري ليفر، مدير برنامج تكوين التروبوسفير التابع لناسا، لإطالة عمر القمر الصناعي إلى عقد من الزمن. وقد خضع الجهاز لاختبارات شاملة وأثبت فعاليته للغاية في توفير بيانات مهمة عن تلوث الغلاف الجوي. يوفر TEMPO ما بين 10 إلى 12 عملية مسح يومية، مما يوفر دقة زمنية لا مثيل لها لم تتمكن الأقمار الصناعية السابقة التي تدور حول القطب من تحقيقها. لقد أصبح هذا الاختراق ممكنًا من خلال القدرات البرمجية المتقدمة التي طورها مركز لانغلي للأبحاث التابع لناسا.

التعاون والأقمار الصناعية من الجيل التالي:

بالإضافة إلى TEMPO، قامت شركة Ball Aerospace أيضًا بتطوير مطياف مراقبة البيئة الثابتة بالنسبة للأرض (GEM) لصالح المعهد الوطني الكوري الجنوبي للأبحاث البيئية. في حين أن كلا الأداتين متشابهتان، فقد تم تحسين TEMPO بحيث تحتوي على عدد أقل من الأجزاء الزائدة عن الحاجة. تتعاون وكالة ناسا بنشاط مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لتطوير نسخة محسنة من TEMPO تسمى أداة تكوين الغلاف الجوي. ومن المقرر إطلاق هذه الأداة في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وستعزز مراقبة جودة الهواء في وسط الولايات المتحدة. الهدف هو إنشاء كوكبة افتراضية من الأقمار الصناعية، بما في ذلك TEMPO، وGEM، والقمر الصناعي Meteosat من الجيل الثالث التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لمراقبة تلوث الهواء فوق نصف الكرة الشمالي.

التأثير المحتمل لـ TEMPO:

يمثل النشر الناجح لـ TEMPO علامة بارزة في مجال مراقبة تلوث الهواء. ومن خلال توفير قياسات متكررة ودقيقة، سيلعب القمر الصناعي دورًا حاسمًا في تحسين التنبؤات بجودة الهواء. ستكون البيانات التي تجمعها TEMPO لا تقدر بثمن بالنسبة لقرارات صنع السياسات والمبادرات الرامية إلى الحد من مستويات التلوث. مع حصول المزيد من المنظمات على إمكانية الوصول إلى بيانات TEMPO واحتمال تمديد العمر المتوقع للقمر الصناعي، يمكننا أن نتوقع رؤية تقدم أكبر في فهمنا وإدارتنا لتلوث الهواء.