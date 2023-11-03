اكتشاف جديد: مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا تعثر على قمر صغير يدور حول الكويكب دينكينيش

في تطور مفاجئ، حققت مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا اكتشافًا غير متوقع خلال تحليقها الأخير حول الكويكب دينكينيش. من خلال التقاط البيانات والصور من لقاءه على بعد 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي، كشفت لوسي أن دينكينيش لديه قمر صغير في مداره. ويبلغ قطر الكويكب نصف ميل فقط (790 مترًا)، ويرافقه قمر أصغر بكثير، يبلغ حجمه عُشر الميل (220 مترًا) فقط.

يضيف هذا الاكتشاف الصدفي إلى الإثارة المحيطة بمهمة لوسي، والتي تكون بمثابة بروفة لوجهتها النهائية: كويكبات طروادة الغامضة بالقرب من كوكب المشتري. تم إطلاق لوسي في عام 2021، ومن المقرر أن تواجه هذه الكويكبات الغامضة في عام 2027 وتقضي ست سنوات في استكشافها. وما كان في الأصل قائمة مستهدفة مكونة من سبعة كويكبات، ارتفع الآن إلى أحد عشر كويكبًا، مما يوسع احتمالات الاكتشافات العلمية.

لاسم "دينكينيش" أهمية خاصة في اللغة الأمهرية في إثيوبيا. إن ترجمته إلى "أنت رائعة"، فهو أيضًا بمثابة الاسم الأمهري لوسي، وهي بقايا سلف بشري عمرها 3.2 مليون عام تم اكتشافها في إثيوبيا خلال السبعينيات. هذا هومينين القديم الذي ألهم تسمية المركبة الفضائية.

لقد ترك الاكتشاف الأخير من مهمة لوسي العلماء في حالة من الرهبة. "لقد ارتقت دينكينيش بالفعل إلى مستوى اسمها؛ وقال هال ليفيسون، كبير العلماء في معهد أبحاث الجنوب الغربي: "هذا أمر رائع". إن المعرفة الجديدة حول الكويكب والقمر الصغير المصاحب له تفتح الأبواب لمزيد من فهم ديناميكيات وتنوع الأجسام الموجودة في نظامنا الشمسي.

وبينما تواصل لوسي رحلتها، يتوقع علماء الفلك والباحثون بفارغ الصبر النتائج المستقبلية التي تنتظرهم. لا توفر اكتشافات المركبة الفضائية رؤى قيمة حول عالم الكويكبات والأجرام السماوية فحسب، بل تساهم أيضًا في فهمنا لأصولنا وتاريخ كوكبنا.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو الغرض من مهمة المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا؟

المركبة الفضائية لوسي التابعة لناسا في مهمة لاستكشاف كويكبات طروادة بالقرب من كوكب المشتري. من خلال زيارة هذه الكويكبات ودراستها، تهدف لوسي إلى كشف المزيد عن أصول نظامنا الشمسي وتطوره، مما يوفر نظرة ثاقبة للعمليات التي شكلته على مدى مليارات السنين.

2. ما هو حجم الكويكب دينكينيش وقمره؟

يبلغ قطر الكويكب دينكينيش حوالي نصف ميل (790 مترًا)، في حين يبلغ حجم القمر الصغير المصاحب له عُشر الميل (220 مترًا) فقط. تؤكد هذه الأبعاد على الحجم الصغير نسبيًا لهذه الأجرام السماوية.

3. ما أهمية اسم "دينكينيش" بالنسبة للكويكب؟

"دينكينيش" يحمل معنى في اللغة الأمهرية الإثيوبية، ويعني "أنت رائع". وهو أيضًا الاسم المستخدم باللغة الأمهرية للإشارة إلى لوسي، وهي أحفورة لأشباه البشر عمرها 3.2 مليون عام وجدت في إثيوبيا. يمثل الاسم الطبيعة المذهلة للاكتشاف والأهمية العلمية لفهم أصولنا القديمة.