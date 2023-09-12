ناسا تكتشف محيطًا مائيًا محتملًا على كوكب خارج المجموعة الشمسية ودليلًا على الحياة المحتملة

توصل علماء في وكالة ناسا إلى اكتشاف مثير باستخدام تلسكوب جيمس ويب، حيث أعلنوا عن احتمال وجود محيط مائي نادر على كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 120 سنة ضوئية في كوكبة الأسد. هذا الكوكب العملاق خارج المجموعة الشمسية، المسمى K2-18 b، تبلغ كتلته حوالي تسعة أضعاف كتلة الأرض ويصنف على أنه كوكب خارج المجموعة الشمسية، مما يشير إلى احتمال وجود غلاف جوي غني بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيط المائي. تشير ملاحظات الغلاف الجوي للكوكب إلى وجود عالم محيطي، مع وجود غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون ونقص في الأمونيا. علاوة على ذلك، اكتشف العلماء جزيئا يعرف باسم ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS)، والذي تنتجه الحياة فقط على الأرض. ومع ذلك، لا يزال وجود DMS بحاجة إلى تأكيد من خلال مزيد من التحقيق.

وبينما وجدت وكالة ناسا في السابق دلائل على وجود مياه على كواكب خارجية أخرى، فإن هذا الاكتشاف مثير بشكل خاص بسبب احتمال وجود عالم محيطي. ومع ذلك، يحذر العلماء من أن وجود الماء لا يعني بالضرورة أن الكوكب يمكن أن يدعم الحياة. ويدور الكوكب الخارجي حول نجم قزم بارد يسمى K2-18، ويقع داخل المنطقة الصالحة للسكن، حيث قد يوجد الماء السائل. من المفترض أن الكوكب يحتوي على غطاء كبير من الجليد عالي الضغط وجو أرق غني بالهيدروجين.

تم اكتشاف K2-18 b لأول مرة بواسطة مهمة K2 التابعة لناسا في عام 2015، لكن التكنولوجيا المتقدمة لتلسكوب جيمس ويب مكنت من إجراء تحليل أكثر تفصيلاً والكشف عن إمكاناته كعالم محيطي. احتفلت وكالة ناسا بالذكرى السنوية الأولى لتشغيل التلسكوب من خلال إطلاق صور عالية الدقة للعوالم البعيدة ومناطق تشكل النجوم.

يؤكد هذا الاكتشاف على أهمية أخذ البيئات المتنوعة الصالحة للسكن في الاعتبار عند البحث عن الحياة خارج الأرض. العلماء متحمسون لفرصة إجراء ملاحظات جوية على عوالم هيسيان الأكبر، لأنها توفر ظروفًا أكثر ملاءمة لمثل هذه الدراسات.

مصادر:

– ناسا – تم الاسترجاع من [المصدر]

– جامعة كامبريدج – نيكو مادهوسودان، المؤلف الرئيسي لبحث ناسا [المصدر]

- كوكب خارجي HAT-P-11b في كوكبة الدجاجة [المصدر]