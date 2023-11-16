مقال جديد: استكشاف قباب Gruithuisen الغامضة على القمر باستخدام Peregrine Lander التابع لناسا

من المقرر أن تكشف مهمة ناسا القمرية القادمة فصلًا مثيرًا في استكشاف الفضاء، حيث أكملت الفرق مؤخرًا تركيب شعار ناسا الأيقوني على متن مركبة الهبوط القمرية Peregrine التابعة لشركة Astrobotic. يمثل هذا الإنجاز الهام خطوة حاسمة قبل الإطلاق المقرر للمركبة الفضائية في 24 ديسمبر من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

صُممت Peregrine لمبادرة CLPS التابعة لناسا وبرنامج Artemis، وستحمل مجموعة متنوعة من حمولات NASA إلى فرس خارج Gruithuisen Domes. تقع هذه المنطقة على طول حدود الفرس/المرتفعات على الحافة الشمالية الشرقية لمحيط العواصف، أو Oceanus Procellarum، وتظل ظاهرة جيولوجية غامضة على القمر.

الأهداف العلمية للبعثة عميقة. ستقوم حمولات ناسا على متن Peregrine بالتحقيق في جوانب مختلفة من البيئة القمرية، بما في ذلك الغلاف الخارجي للقمر، والخصائص الحرارية للثرى القمري، ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط، والمجالات المغناطيسية، ومراقبة البيئة الإشعاعية. تهدف هذه التجارب مجتمعة إلى تعميق فهمنا لتركيبة القمر وإلقاء الضوء على تاريخه المعقد.

لقد كانت الجهود التعاونية التي بذلتها شركة Astrobotic وUnited Launch Alliance (ULA) مفيدة في إعداد Peregrine لإطلاقه الوشيك. بعد وصول المركبة الفضائية إلى منشأة Astrotech Space Operations Facility بالقرب من مركز كينيدي للفضاء في 30 أكتوبر، عملت الفرق بجد لضمان التكامل السلس مع صاروخ Vulcan التابع لشركة ULA.

في حين أن وكالة ناسا هي العميل الرئيسي لخدمات التوصيل القمري، فإن موردي CLPS ينخرطون أيضًا في شراكات مع عملاء آخرين لتسهيل نقل الحمولات غير التابعة لناسا إلى القمر. يتحمل هؤلاء المزودون مسؤولية إدارة أنشطتهم وفقًا لمتطلبات الجدول الزمني لوكالة ناسا، مما يضمن عمليات فعالة ومتوافقة.

سيكون الهبوط الناجح لـ Peregrine على سطح القمر بمثابة التحقق الحاسم من صحة نموذج CLPS لعمليات تسليم الحمولات التجارية. ومن خلال الاستثمار في طرق منخفضة التكلفة لتوصيل الحمولات إلى القمر، تهدف ناسا إلى تحويل هذه المهام إلى عملية روتينية والترحيب بالمزيد من العملاء على متن رحلات CLPS. تحمل عمليات التسليم الآلية هذه إمكانات هائلة لتطوير العروض العلمية والتكنولوجية للوكالة، مما يساهم في التقدم الشامل لاستكشاف القمر.

للبقاء على اطلاع على آخر التطورات المتعلقة بأنشطة CLPS وبرنامج Artemis، يمكنك متابعة مدونة Artemis بالإضافة إلى @NASAMoon وNASAArtemis على Twitter. بالإضافة إلى ذلك، توفر حسابات NASA Moon Facebook وArtemis Instagram المزيد من السبل للتعمق في عالم استكشاف الفضاء المثير.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الغرض من مركبة الهبوط القمرية Peregrine التابعة لناسا؟

ج: تم تصميم مركبة الهبوط القمرية Peregrine لحمل مجموعة من حمولات ناسا كجزء من مبادرة CLPS التابعة للوكالة وبرنامج Artemis. ويهدف إلى دراسة الجوانب المختلفة للبيئة القمرية، وتعزيز فهمنا للقمر.

س: ما الذي ستدرسه الحمولات الموجودة على متن Peregrine؟

ج: سوف تقوم الحمولات بدراسة الغلاف الخارجي للقمر، والخصائص الحرارية للثرى القمري، ووفرة الهيدروجين في التربة، والمجالات المغناطيسية، والبيئة الإشعاعية على القمر.

س: ما هو CLPS؟

ج: يشير CLPS إلى خدمات الحمولة القمرية التجارية، وهي مبادرة أطلقتها وكالة ناسا لإشراك الشركاء التجاريين في توصيل البضائع إلى سطح القمر.

س: من هم الشركاء المشاركون في مهمة Peregrine؟

ج: يعد Astrobotic وUnited Launch Alliance (ULA) الشريكين الرئيسيين المسؤولين عن إعداد وإطلاق مركبة الهبوط القمرية Peregrine.

س: ما هي أهداف برنامج أرتميس التابع لناسا؟

ج: يهدف برنامج أرتميس إلى هبوط أول امرأة والرجل التالي على سطح القمر وإجراء استكشاف مستدام بحلول عام 2024، مما يمهد الطريق للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ.