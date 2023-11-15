ناسا وجاكسا تطلقان أول قمر صناعي خشبي في العالم، مما يمهد الطريق لرحلات فضائية مستدامة

وضعت وكالة ناسا ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنظارهما على مهمة رائدة: إطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم إلى الفضاء. يمثل هذا المسعى الجريء قفزة كبيرة نحو تحقيق رحلات فضائية مستدامة.

يُطلق على هذا القمر الصناعي اسم LignoSat، وهو بحجم فنجان قهوة تقريبًا، وهو مصنوع من خشب الماغنوليا. وينبع قرار استخدام الخشب من خصائصه الفريدة في بيئة الفضاء، فهو لا يحترق أو يتعفن في الفراغ الذي لا حياة فيه. ومع ذلك، عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، فإنها تحترق وتتحول إلى رماد ناعم، مما يجعلها مادة قابلة للتحلل ولا تترك وراءها أي حطام ضار.

اكتسب مفهوم الأقمار الصناعية الخشبية مزيدًا من التحقق عندما تم اختبار عينات الخشب بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت سابق من هذا العام. وبعد تحمل الظروف القاسية، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة والتعرض للأشعة الكونية والجسيمات الشمسية لمدة عشرة أشهر، لم تظهر على العينات الخشبية أي علامات للتشوه أو التحلل.

من خلال الاختيار الدقيق، تم اختيار ماغنوليا كالخشب المثالي لـ LignoSat نظرًا لقوتها أثناء عملية التصنيع. على عكس أنواع الأخشاب الأخرى التي تم اختبارها، أظهرت شجرة الماجنوليا مقاومة فائقة للانقسام والكسر.

إحدى القضايا الملحة التي تدفع الحاجة إلى أقمار صناعية مستدامة هي التراكم الهائل للحطام الفضائي في مدار الأرض، والذي يصل حاليًا إلى أكثر من 9,300 طن. يساهم التركيب المعدني للمركبات الفضائية التقليدية، مع مواد مثل التيتانيوم والألمنيوم، في التلوث الضوئي الذي يعيق قدرتنا على مراقبة الظواهر الفضائية البعيدة. على النقيض من ذلك، فإن الأقمار الصناعية الخشبية مثل LignoSat لديها القدرة على التخفيف من هذه المشكلة لأن موادها الطبيعية تظهر انعكاسًا أقل.

لا تبشر الأقمار الصناعية الخشبية بالحد من النفايات الفضائية فحسب، بل إنها توفر أيضًا وفورات محتملة في التكاليف. إن تصنيع المركبات الفضائية المعدنية ليس مكلفًا فحسب، بل إن بقاياها يمكن أن تشكل مخاطر على محطة الفضاء الدولية والمركبات الفضائية الأخرى المأهولة. في المقابل، من المتوقع أن تشكل الأقمار الصناعية الخشبية تهديدات أقل أثناء العودة، مما يجعلها أكثر أمانًا للبشر على الأرض.

مع الإطلاق المخطط لـ LignoSat في صيف عام 2024، تضع وكالة ناسا وجاكسا رهانًا جريئًا على مستقبل رحلات الفضاء المستدامة. ومن خلال تسخير قوة الأخشاب، تقود هذه الوكالات عصرًا جديدًا في بناء الأقمار الصناعية التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية دون المساس بالتقدم العلمي.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا تطلق ناسا وجاكسا قمرًا صناعيًا خشبيًا؟

ج: تطلق وكالة ناسا وجاكسا قمرًا صناعيًا خشبيًا لاستكشاف المزيد من المواد المستدامة لرحلات الفضاء وتقليل تراكم الحطام الفضائي.

س: ما فائدة استخدام الخشب للأقمار الصناعية؟

ج: الخشب، على عكس المعدن، قابل للتحلل ولا يساهم في مخلفات الفضاء. كما أنه يُظهر أيضًا انعكاسًا أقل، مما يقلل من التلوث الضوئي ويتيح مراقبة أفضل للظواهر الفضائية البعيدة.

س: كيف تم اختيار الخشب للقمر الصناعي؟

ج: أرسل العلماء ثلاث عينات من الخشب، وهي الماغنوليا والكرز والبتولا، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لاختبار متانتها في ظل الظروف الفضائية. تم اختيار ماغنوليا بسبب مقاومتها الفائقة للانقسام والكسر.

س: ما هي المخاطر المرتبطة بالمركبات الفضائية المعدنية التقليدية؟

ج: يعد تصنيع المركبات الفضائية المعدنية مكلفًا ويمكن أن يشكل تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية والمركبات الفضائية الأخرى المأهولة والأشخاص الموجودين على الأرض أثناء إعادة الدخول.

س: متى سيتم إطلاق القمر الصناعي الخشبي؟

ج: من المقرر إطلاق القمر الصناعي الخشبي المسمى LignoSat في صيف 2024.