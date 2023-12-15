سلسلة أضواء العطلات الذكية من Nanoleaf تجلب البهجة الاحتفالية بسعر مخفض

تعتبر مصابيح سلسلة العطلات الذكية من Nanoleaf's Essentials Matter إضافة مثالية لديكورات عطلتك هذا الموسم. هذه الأضواء المتسلسلة التي يبلغ طولها 65 قدمًا، والتي يبلغ سعرها عادةً 119.99 دولارًا، متاحة حاليًا مقابل 44.99 دولارًا فقط في Best Buy. هذا السعر المخفض أقل بكثير مما تم تقديمه في يوم الجمعة الأسود، مما يجعله الوقت المثالي للحصول على هذه الأضواء المتلألئة.

مع 250 مصباح LED قابل للتوجيه، فإن مصابيح Nanoleaf الذكية للعطلات قادرة على عرض أكثر من 16 مليون لون، مما يخلق جوًا حيويًا واحتفاليًا. سواء كنت ترغب في تزيين شجرتك أو المدفأة أو الشرفة، فهذه الأضواء يمكن أن تساعدك على ضبط الحالة المزاجية. إنها تأتي مع مشاهد محددة مسبقًا ويمكنها أيضًا المزامنة مع نغمات العطلات والرقص على الإيقاع.

واحدة من أعظم ميزات هذه المصابيح هي توافقها مع Matter، وهي منصة منزلية ذكية تتيح لها العمل بسلاسة مع مختلف الأنظمة البيئية المنزلية الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المصابيح بألوان غنية ومجموعة واسعة من الأضواء الباردة إلى الدافئة، مما يضيف تنوعًا إلى ديكوراتك.

بالإضافة إلى سلسلة الأضواء، هناك أيضًا عروض رائعة أخرى متاحة. الجيل الأخير من Fire TV Omni من Amazon، وهو تلفزيون 65K مقاس 4 بوصة، معروض للبيع حاليًا مقابل 469.99 دولارًا (خصم 290 دولارًا). يوفر التلفزيون ميزات مثل الميكروفونات المدمجة للأوامر الصوتية مع دعم Amazon Alexa وDolby Vision HDR.

علاوة على ذلك، فإن مزيل شعر القطط والكلاب ChomChom معروض للبيع بسعر 19.99 دولارًا (خصم 11 دولارًا) على أمازون، مما يوفر حلاً فعالاً لأصحاب الحيوانات الأليفة. يوفر جهاز العرض المحمول Xgimi MoGo 2 Pro، بسعر 479 دولارًا، دعم HDR10 ويمكن استخدامه كمكبر صوت Bluetooth. وأخيرًا، توفر سماعات الأذن اللاسلكية Jabra Elite 3، المتوفرة بسعر 39.99 دولارًا (خصم 40 دولارًا)، جودة صوت ممتازة ومقاومة للماء وعمر بطارية طويل.

لا تفوت هذه العروض الرائعة لجعل موسم عطلتك أكثر خصوصية.