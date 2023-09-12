حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

كيفية إصلاح عدم عمل NameDrop على iPhone

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
كيفية إصلاح عدم عمل NameDrop على iPhone

تعد ميزة NameDrop على iPhone طريقة ملائمة لمشاركة معلومات الاتصال مع مستخدمي iPhone الآخرين عبر AirDrop. ومع ذلك، واجه بعض المستخدمين مشكلات مع عدم عمل NameDrop. على الرغم من أن السبب الدقيق وراء هذه المشكلة غير واضح، إلا أن هناك العديد من الإصلاحات التي يمكنك تجربتها.

أولاً، تحقق مما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يدعم ميزة NameDrop. يعمل NameDrop فقط على طرز iPhone محددة متوافقة مع iOS 17. إذا كان لديك iPhone X أو طراز سابق، فلن يدعم iOS 17 وبالتالي، لن يعمل NameDrop على جهازك. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل من جهاز iPhone الخاص بك وجهاز iPhone الخاص بالمستلم إلى تثبيت iOS 17 حتى يعمل NameDrop بشكل صحيح.

سبب شائع آخر لعدم عمل NameDrop هو استخدام إيماءة NameDrop بشكل غير صحيح. لاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى وضع الأجزاء العلوية لجهازي iPhone على مسافة قريبة. تأكد من أن الأجزاء العلوية من جهازي iPhone تلامس بعضها البعض أو تضعهما معًا.

إذا قمت عن طريق الخطأ بتعطيل إعداد "Bringing Devices Together"، فقد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث خلل في NameDrop. للتحقق من ذلك، انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وافتح عام، وانقر على إعدادات AirDrop. تأكد من تشغيل مفتاح التبديل "جلب الأجهزة معًا".

يمكن أن تؤثر مشكلات اتصال Bluetooth وWiFi أيضًا على ميزة NameDrop. حاول تبديل وإيقاف تشغيل Bluetooth وWiFi على كلا جهازي iPhone لمعرفة ما إذا كان ذلك سيحل المشكلة.

افتراضيًا، يتم ضبط رؤية AirDrop على "جهات الاتصال" على أجهزة iPhone. ومع ذلك، نظرًا لاستخدام NameDrop لمشاركة تفاصيل الاتصال مع مستخدمي iPhone غير الموجودين في جهات الاتصال الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى ضبط رؤية AirDrop على "الجميع" حتى يعمل NameDrop بشكل صحيح. يمكن القيام بذلك في إعدادات AirDrop.

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي عملية إعادة التشغيل البسيطة إلى إصلاح الأخطاء البسيطة أو مشكلات البرامج. حاول إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك لمعرفة ما إذا كان سيحل مشكلة عدم عمل NameDrop.

إذا لم ينجح أي من الحلول المذكورة أعلاه، فقد تساعد إعادة ضبط إعدادات الشبكة على جهاز iPhone الخاص بك وجهاز iPhone الخاص بالشخص الآخر. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن إعادة ضبط إعدادات الشبكة ستؤدي إلى إزالة شبكات WiFi المحفوظة وأجهزة Bluetooth المضافة مسبقًا.

بشكل عام، إذا كنت تواجه مشكلات مع عدم عمل NameDrop على جهاز iPhone الخاص بك، فجرب هذه الإصلاحات لحل المشكلة والاستمتاع بسهولة مشاركة جهات الاتصال عبر AirDrop.

مصادر:
– [أدخل المصادر هنا بدون عناوين URL]

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

الأخبار

فهم مؤشر السهم على جهاز iPhone الخاص بك: ماذا يعني؟

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
الأخبار

تحتفل شركة Undertale Merch الجديدة بالذكرى الثامنة لتأسيسها

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

Honor's Magic V2: تغيير قواعد اللعبة في التصميم القابل للطي

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

رواد فضاء روس وأمريكيون يلتحقون بمحطة الفضاء الدولية وسط توترات بشأن أوكرانيا

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات