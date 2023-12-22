العنوان: تحذير من عاصفة شديدة في نيوجيرسي: توقع رياح شديدة وأمطار غزيرة

ملخص: أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من عاصفة شديدة لولاية نيوجيرسي، متوقعة هبوب رياح عاصفة وأمطار غزيرة قد تتحول إلى ثلوج في بعض المناطق. وتسري حالة من الفيضانات على الولاية بأكملها، ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 2-3 بوصات. ومن المتوقع أن تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة على المناطق الداخلية، بينما قد تشهد المناطق الساحلية هبات تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة. قد تسبب العاصفة فيضانات طفيفة على طول الساحل والخلجان الخلفية، ومن المحتمل انقطاع التيار الكهربائي. يقوم مزود الطاقة PSE&G بمراقبة الوضع والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

وفي نيوجيرسي، يستعد السكان لعاصفة شديدة من المتوقع أن تجلب رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا، وقامت بتحديث توقعاتها لتشمل تحذيرًا من عاصفة واحتمال تساقط الثلوج في الركن الشمالي الغربي من الولاية.

وتسري حالة تحذير من الفيضانات على الولاية بأكملها، بدءًا من بعد ظهر الأحد وحتى مساء الاثنين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 2-3 بوصات في معظم المناطق، مع وصول هطول الأمطار في بعض المناطق إلى أربع بوصات. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ليلة الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال تحول الأمطار إلى ثلوج في أجزاء معينة من الولاية، خاصة في مقاطعة ساسكس.

ومن المتوقع أيضًا أن تهب رياح قوية في جميع أنحاء الولاية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 45 ميلًا في الساعة داخل البلاد و50 ميلًا في الساعة على طول الساحل. وقامت خدمة الأرصاد الجوية بترقية الظروف البحرية من مراقبة عاصفة إلى تحذير، وتوقعت رياحًا تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة على طول الساحل بأكمله.

ومن المتوقع حدوث فيضانات طفيفة على طول الساحل والخلجان الخلفية، وتحديدًا من بارنيجات حتى ماناسكوان. كما أن المناطق الحضرية التي تعاني من سوء الصرف والجداول الصغيرة معرضة أيضًا لخطر الفيضانات. ومن المحتمل انقطاع التيار الكهربائي، لأن الرياح العاتية قد تتسبب في تعطيل البنية التحتية الكهربائية.

وتقوم شركة PSE&G، أكبر مزود للطاقة في الولاية، بمراقبة الوضع عن كثب وإعداد أطقمها للاستجابة لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل. لدى الشركة موظفون إضافيون على استعداد لمعالجة المشكلات الناجمة عن العاصفة ويضمنون توافر المواد والإمدادات الحيوية للحفاظ على خدمة موثوقة.

نحث السكان على البقاء على اطلاع دائم بظروف العاصفة والإبلاغ عن أي انقطاع في التيار الكهربائي من خلال أداة الإبلاغ عن انقطاع الخدمة الخاصة بالشركة على موقعهم على الإنترنت. يعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء على اطلاع بتطورات الظروف الجوية أمرًا ضروريًا لضمان السلامة خلال هذه العاصفة الشديدة.