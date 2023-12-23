نيو جيرسي الأقواس لظروف الطقس القاسية

ملخص: تستعد ولاية نيوجيرسي لعاصفة من المتوقع أن تجلب رياحًا عاصفة وأمطارًا غزيرة واحتمال تساقط الثلوج في مناطق معينة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات وتوقعات للولاية، بما في ذلك مراقبة الفيضانات وتحسين الظروف البحرية. يتخذ مسؤولو الدولة ومقدمو الطاقة الاحتياطات اللازمة ويحثون السكان على البقاء على اطلاع والاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

تستعد نيوجيرسي لظروف مناخية قاسية مع اقتراب العاصفة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة وتوقعت احتمال تساقط الثلوج في الركن الشمالي الغربي من الولاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مراقبة للفيضانات سارية على الولاية بأكملها، مع توقع هطول أمطار يتراوح من 2 إلى 3 بوصات في معظم الأجزاء وما يصل إلى أربع بوصات في بعض المناطق.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة ليلة الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة، مما قد يتسبب في تحول الأمطار إلى ثلوج في بعض أجزاء الولاية. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من تساقط سريع للثلوج يتراوح سمكه بين بوصة واحدة وبوصتين في جنوب بوكونوس وشمال نيوجيرسي خلال هذا الوقت.

ومن المتوقع أيضًا أن تهب رياح قوية، تصل سرعتها إلى 45 ميلًا في الساعة في جميع أنحاء الولاية. وستشهد المناطق الساحلية هبات رياح تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة، بينما من المتوقع أن تتراوح هبات الرياح الداخلية بين 30-40 ميلاً في الساعة. وتم رفع مستوى الظروف البحرية إلى مستوى التحذير، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة على طول الساحل من ساندي هوك إلى كيب ماي وعبر خليج ديلاوير.

في حين أنه من المتوقع حدوث فيضانات طفيفة على طول الساحل والخلجان الخلفية، فإن المناطق الحضرية ذات الصرف السيئ والجداول الصغيرة قد تتعرض لفيضانات أكثر خطورة. ومن المحتمل أيضًا انقطاع التيار الكهربائي بسبب الرياح العاتية.

وتراقب PSE&G، أكبر مزود للطاقة في الولاية، الوضع عن كثب وتستعد للعاصفة. لديهم موظفين إضافيين على استعداد للاستجابة لانقطاع التيار الكهربائي وقاموا بإجراء فحوصات النظام لضمان توافر المواد الهامة. يتم تشجيع العملاء على استخدام أداة الإبلاغ عن انقطاع الخدمة على موقع الشركة الإلكتروني.

يُنصح سكان نيوجيرسي بالبقاء على اطلاع بحالة الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومن الضروري أن يكون لديك إمدادات الطوارئ وخطة، وكذلك اتباع أي توجيهات أو تحذيرات صادرة عن السلطات المحلية.